Цуриков: В сборной обращают внимание, когда команда хорошо идет в чемпионате

Защитник "Александрии" Андрей Цуриков вспомнил свой дебютный вызов в национальную сборную Украины.

– В 2018 году ты даже вызывался в сборную Украины. Расскажи о том дне, когда узнал о вызове.

– Сначала начали приходить странные сообщения с поздравлениями. Я их не понимал вообще, что происходит, с чем поздравляют. Впоследствии мне позвонил агент, Шаран, поздравил меня с этим. Тогда я увидел списки в интернете и понял, что дождался вызова в сборную Украины. Был очень рад, что на меня обратили внимание, хороший день был.

– Дебютировать тебе так и не удалось. Почему?

– Тогда только начиналась Лига наций. Думаю, что тренер сделал ставку на людей, которых он знает. Хорошая конкуренция в обороне слева в сборной была всегда, тренер не поставил, значит, были более сильные футболисты. Мне уже было приятно находиться в коллективе, в сборной, посмотреть, как все происходит.

– Андрей Шевченко – сильный в прошлом футболист. Качественный ли он тренер?

– Ну то, что он сумасшедший футболист, это все знают. Тренер... Думаю, что ему большую помощь оказывают помощники, но он сам по себе очень развивается. Шевченко со своим видением, любит дисциплину и еще не до конца раскрылся как тренер.

Думаю, что его ждет большое будущее в какой-то команде, где он будет работать каждый день. В ближайшем будущем он возглавит клуб высокого уровня и добьется положительных результатов – это мое мнение.

– Как думаешь, играя за "Александрию", ты сможешь снова получить вызов в сборную?

– Нет ничего невозможного. Если мы будем показывать хороший уровень, заявим о себе, будем играть в еврокубках. Будем на хорошем месте в турнирной таблице. Думаю, что только тогда обращают внимание, когда команда хорошо идет в чемпионате. Если мы будем командой и я буду прибавлять как футболист, то нет ничего невозможного. Я работаю для того, чтобы себя проявить и надеюсь, что это заметят, – рассказал Цуриков.