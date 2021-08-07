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Маркевич подтвердил назначение Реброва на пост главного тренера сборной Украины и и ушел со своей должности в УАФ
Мирон Богданович хочет еще потренировать
Фото: facebook.com
Мирон Маркевич покинул пост председателя Комитета сборных УАФ. Также он пожелал успеха новоиспеченному наставнику сборной Украины Сергею Реброву:
"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня.
Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать.
Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", - сказал Маркевич.
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