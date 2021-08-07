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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Маркевич подтвердил назначение Реброва на пост главного тренера сборной Украины и и ушел со своей должности в УАФ

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Мирон Богданович хочет еще потренировать

Маркевич подтвердил назначение Реброва на пост главного тренера сборной Украины и и ушел со своей должности в УАФ

Фото: facebook.com

Новина українською

Мирон Маркевич покинул пост председателя Комитета сборных УАФ. Также он пожелал успеха новоиспеченному наставнику сборной Украины Сергею Реброву:

"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня.

Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Сергей Ребров Украина УАФ
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (8)
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vladislav (Харьков)
07.08.2021 в 11:54
Есть подозрение, что Маркевичу сделали предложение в Металлисте. Ярославский работает на опережение. Очень интересно.
Ответить
+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
07.08.2021 в 11:34
Дорогу молодым
Ответить
+3
0
avatar
ascent (Луксор)
07.08.2021 в 11:38
Ротаню?
Ответить
+1
-4
Будєм разбіратся (Київ)
07.08.2021 в 11:32
Цю заяву Мирона слід розуміти як те, що він розраховував на місце Шеви
Ответить
+5
0
download1 (huyersk)
07.08.2021 в 11:29
Покидьки пфл уафскі ..
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
07.08.2021 в 11:29
В Металліст під УПЛ?
Ответить
+4
0
avatar
ascent (Луксор)
07.08.2021 в 11:38
Было бы справедливо...
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+2
0
Ol-g (Одесса)
07.08.2021 в 11:53
Так.
Ответить
0
0


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