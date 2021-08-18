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Сборная Украины начнет подготовку к Казахстану без Яремчука и Качарабы

Национальная сборная Украины
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Бенфика и Славия 29 августа должны проводить очередные календарные матчи

Сборная Украины начнет подготовку к Казахстану без Яремчука и Качарабы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

29 августа сборная Украины в Киеве под руководством нового главного тренера Александра Петракова начнет подготовку к отборочным матчам чемпионата мира – с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Как стало известно, команда соберется не в полном составе. Будут отсутствовать Роман Яремчук и Тарас Качараба, команды которых, соответственно, "Бенфика" и "Славия" 29 августа должны проводить очередные календарные матчи.

Сейчас в стадии решения вопрос, присоединятся Яремчук и Качараба к сборной на следующий день в Киеве или отправятся самостоятельно непосредственно в Казахстан.

Напомним, что 17 августа на Исполкоме УАФ Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной.

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В статье: Украина Тарас Качараба Роман Яремчук
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