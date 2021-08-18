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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально. Сборная Украины получила нового главного тренера

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

До премьерного матча наставника меньше месяца

Официально. Сборная Украины получила нового главного тренера

Фото: УАФ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины узнала имя нового главного тренера. Им стал Александр Петраков. Специалист утверждён в качестве исполняющего обязанности на этом посту.

Детали контракта не разглашаются.

Напомним, что предыдущим наставником "жёлто-синих" был Андрей Шевченко, который покинул должность в начале августа в связи с окончанием контракта. Разговоры - в том числе официальных лиц - о том, что стороны продлили соглашение, не подтвердились.

На пост коуча рассматривались только украинские специалисты. Среди кандидатов чаще других встречались имена Мирона Маркевича, Алексея Михайличенко и Сергея Реброва, однако по разным причинам они сборную не возглавили.

Сборная Украины в настоящее время участвует в квалификации на ЧМ-2022 в Катаре. В трёх турах украинцы трижды сыграли вничью со счётом 1:1 и пока занимают второе место в своей отборочной группе. Впереди - Франция с отрывом в четыре очка. За спиной - Финляндия (один балл отставания), Босния и Герцеговина, а также Казахстан (по два очка отставания). Следующий поединок наша команда проведёт уже 1 сентября в родных стенах против Казахстана.

64-летний Александр Петраков уже десять лет трудится со юношескими сборными Украины разных возрастов. Его наивысшее достижение - победа на Чемпионате мира 2019 среди молодёжных сборных U-20. До назначения в национальной сборной Петраков работал со сборной 18-летних. В последних раз "взрослую" команду специалист возглавлял ещё в 2001 году, работая в ФК "Винница".

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В статье: Украина Александр Петраков
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Комментарии (6)
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trafalgar (Запорожье)
18.08.2021 в 02:43
Петракову удачи
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trafalgar (Запорожье)
18.08.2021 в 02:43
павелка клоун
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
18.08.2021 в 02:36
Ура ми шампиньони
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0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
18.08.2021 в 02:34
Успіхів
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0
-1
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IvaneZZZ (Київ)
18.08.2021 в 02:14
"Госпади дапамажи" (с) Ю. Тимошенко
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Весела Дача (Кривий Ріг)
18.08.2021 в 02:14
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