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"Нужно доказывать, что я достоин": Сикан - о дебютном вызове в сборную Украины
Форвард не ожидал такого решения от нового тренерского штаба
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан в интервью Футбол NEWS прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.
"Я даже когда проснулся, не ожидал такой новости. Приятно получить первый вызов. Осталось только тренироваться и доказывать, что я достоин.
Вообще не ожидал, что вызовут. Видел, что я был в расширенном списке, но не ожидал, что попаду в основной список. Есть мотивация доказать тренеру, что он не просто так меня вызвал в сборную", - сказал Сикан.
Напомним, вчера, 18 августа, УАФ назначила Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Новоиспеченный наставник добавил в заявку защитника "Славии" Тараса Качарабу, Евгений Макаренко из "Фехервара". А также в резервный список внес полузащитника "Зари" Сергея Булецу.
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