  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Нужно доказывать, что я достоин": Сикан - о дебютном вызове в сборную Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Нужно доказывать, что я достоин": Сикан - о дебютном вызове в сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Форвард не ожидал такого решения от нового тренерского штаба

"Нужно доказывать, что я достоин": Сикан - о дебютном вызове в сборную Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан в интервью Футбол NEWS прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

"Я даже когда проснулся, не ожидал такой новости. Приятно получить первый вызов. Осталось только тренироваться и доказывать, что я достоин.

Вообще не ожидал, что вызовут. Видел, что я был в расширенном списке, но не ожидал, что попаду в основной список. Есть мотивация доказать тренеру, что он не просто так меня вызвал в сборную", - сказал Сикан.

Напомним, вчера, 18 августа, УАФ назначила Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Новоиспеченный наставник добавил в заявку защитника "Славии" Тараса Качарабу, Евгений Макаренко из "Фехервара". А также в резервный список внес полузащитника "Зари" Сергея Булецу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
19.08.2021 в 11:42
У нападника є лише один спосіб довести свою "гідність" - забивати голи суперникам.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...