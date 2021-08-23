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Петраков: Задача в сборной Украины одна - попасть в Катар

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И.о главного тренера рассказал о своих задачах

Петраков: Задача в сборной Украины одна - попасть в Катар

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился планами на ближайшее будущее.

- Какое задание перед вами поставил президент УАФ?

- Я себе поставил задание. Я уже давно работаю. Мне неинтересно это, если никуда не выйти. Мне интересны финальные стадии чемпионатов Европы и мира.

Мои помощники и мы всегда туда попадали, потому что иначе неинтересно. Задача одна - попасть в Катар", - сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 11:41
Ну разве что в лотерею билеты выиграете...отбор для фас уже завершен
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0
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 11:39
Купите билеты и попадёте! А форму лучше голубую сделайте, чтобы легче динамовцам было играть! И исключите Зинченко, Соболя, Степаненко и Матвиенко! Им там многие не рады!
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+1
-3
football_soccer (Украина)
23.08.2021 в 11:30
самое главное, что бы в случае выхода на ЧМ, не вылез какой-то дядя с заявлением, что мы будем бойкотировать этот ЧМ , потому что... потому
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+2
-2
kuandrew (Львов)
23.08.2021 в 10:31
Петраков уже попав... В велику ЖО...
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+1
0


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