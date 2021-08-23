Петраков: Задача в сборной Украины одна - попасть в Катар

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился планами на ближайшее будущее.

- Какое задание перед вами поставил президент УАФ?

- Я себе поставил задание. Я уже давно работаю. Мне неинтересно это, если никуда не выйти. Мне интересны финальные стадии чемпионатов Европы и мира.

Мои помощники и мы всегда туда попадали, потому что иначе неинтересно. Задача одна - попасть в Катар", - сказал Петраков.