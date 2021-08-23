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Петраков: Задача в сборной Украины одна - попасть в Катар
И.о главного тренера рассказал о своих задачах
Фото: Footballua.tv
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился планами на ближайшее будущее.
- Какое задание перед вами поставил президент УАФ?
- Я себе поставил задание. Я уже давно работаю. Мне неинтересно это, если никуда не выйти. Мне интересны финальные стадии чемпионатов Европы и мира.
Мои помощники и мы всегда туда попадали, потому что иначе неинтересно. Задача одна - попасть в Катар", - сказал Петраков.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (4)
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Соколов (Никополь)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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kuandrew (Львов)
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