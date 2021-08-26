Тренерский штаб Петракова в сборной Украины будет представлен в воскресенье 29 августа

29 августа в Киеве будет представлен новый тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Мероприятие начнется в 11.30.

Ранее сообщалось, что в штаб Петракова точно войдут Андрей Анненков и Александр Шовковский.

Вероятно, что к ним присоединятся Вячеслав Кернозенко, Иван Баштовый и Вячеслав Руженцев.

Напомним, что Петраков принял сборную в середине августа, после того как Андрей Шевченко не продлил контракт с УАФ.