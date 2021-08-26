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Тренерский штаб Петракова в сборной Украины будет представлен в воскресенье 29 августа
А 1-го сентября уже первый матч команды с новым тренерским штабом
Фото: УАФ/Автор неизвестен
29 августа в Киеве будет представлен новый тренерский штаб национальной
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Мероприятие начнется в 11.30.
Ранее сообщалось, что в штаб Петракова точно войдут Андрей Анненков и Александр Шовковский.
Вероятно, что к ним присоединятся Вячеслав Кернозенко, Иван Баштовый и Вячеслав Руженцев.
Напомним, что Петраков принял сборную в середине августа, после того как Андрей Шевченко не продлил контракт с УАФ.
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