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Тренерский штаб Петракова в сборной Украины будет представлен в воскресенье 29 августа

Национальная сборная Украины
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А 1-го сентября уже первый матч команды с новым тренерским штабом

Тренерский штаб Петракова в сборной Украины будет представлен в воскресенье 29 августа

Фото: УАФ/Автор неизвестен

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29 августа в Киеве будет представлен новый тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Мероприятие начнется в 11.30.

Ранее сообщалось, что в штаб Петракова точно войдут Андрей Анненков и Александр Шовковский.

Вероятно, что к ним присоединятся Вячеслав Кернозенко, Иван Баштовый и Вячеслав Руженцев.

Напомним, что Петраков принял сборную в середине августа, после того как Андрей Шевченко не продлил контракт с УАФ.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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