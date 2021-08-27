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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Казахстан - Украина пройдет в присутствии болельщиков

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Встреча состоится на "Астана Арене"

Матч Казахстан - Украина пройдет в присутствии болельщиков

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Матч отбора Чемпионата мира - 2022 между сборными Казахстана и Украины пройдет при болельщиках. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Организаторам разрешили заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, игру смогут посетить около 9 000 зрителей.

Сегодня главный санитарный врач Нур-Султана даст письменное разрешение на запуск болельщиков.

Напомним, игра состоится 1 сентября на "Астана Арене". Ранее была вероятность, что из-за роста числа заболеваемости коронавирусом в столице игра могла пройти при пустых трибунах.

Ранее журналист ТК Футбол Игорь Бурбас заявлял, что из-за вспышки коронавируса в Казахстане, поединок мог состояться в другой стране.

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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
Meta-ratings

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