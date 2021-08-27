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Матч Казахстан - Украина пройдет в присутствии болельщиков
Встреча состоится на "Астана Арене"
фото - Олександр Приходько
Матч отбора Чемпионата мира - 2022 между сборными Казахстана и Украины пройдет при болельщиках. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Организаторам разрешили заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, игру смогут посетить около 9 000 зрителей.
Сегодня главный санитарный врач Нур-Султана даст письменное разрешение на запуск болельщиков.
Напомним, игра состоится 1 сентября на "Астана Арене". Ранее была вероятность, что из-за роста числа заболеваемости коронавирусом в столице игра могла пройти при пустых трибунах.
Ранее журналист ТК Футбол Игорь Бурбас заявлял, что из-за вспышки коронавируса в Казахстане, поединок мог состояться в другой стране.
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