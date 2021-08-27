Национальная сборная Украины
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Мораес: Поздравляю Украину, которую могу назвать домом
Натурализованный бразилец поздравил Украину с Днем Независимости
instagram.com/fcshakhtar
34-летний нападающий донецкого "Шахтера" и
"На этой неделе исполнилось 30 лет независимости Украины, поздравляю страну, которую могу назвать домом. Я очень горд быть частью истории национальной сборной", — написал Мораес в Инстаграме 27 августа.
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27.08.2021 в 18:03
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