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Мораес: Поздравляю Украину, которую могу назвать домом

Национальная сборная Украины
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Натурализованный бразилец поздравил Украину с Днем Независимости

Мораес: Поздравляю Украину, которую могу назвать домом

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

34-летний нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес поздравил страну с Днем Независимости.

"На этой неделе исполнилось 30 лет независимости Украины, поздравляю страну, которую могу назвать домом. Я очень горд быть частью истории национальной сборной", — написал Мораес в Инстаграме 27 августа.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Цап-царап (Харків)
27.08.2021 в 18:03
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