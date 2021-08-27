Блохин: Я не формировал список игроков сборной на сентябрьские матчи. Может, Михайличенко участвовал

Экс-наставник сборной Украины Олег Блохин высказался о том, кто формировал состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

"Сразу замечу: я не формировал список сборной футболистов, вызванных на сентябрьские матчи. Может, Алексей Михайличенко участвовал - не знаю, не говорил с ним об этом. Думаю, что на эту тему у руководства УАФ был разговор с Сергеем Ребровым и Александром Петраковым, который на тот момент уже значился второй кандидатурой на пост наставника сборной. Если Петраков, как исполняющий обязанности главного тренера, будет советоваться - нет вопросов.

В наши обязанности просмотр матчей тура УПЛ не входит. Мы лишь контролируем вопросы, связанные с национальной командой, присутствуя на ее играх. Петраков недавно посещал матч "Ингулец" — "Динамо" (Киев), который стал для него первым в новой роли. Если бы до его назначения нас обязали какие-то игры смотреть, то разумеется, мы бы на них присутствовали", - сказал Блохин.