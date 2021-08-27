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Блохин: Я не формировал список игроков сборной на сентябрьские матчи. Может, Михайличенко участвовал
Кто в УАФ формировал список остается загадкой
Экс-наставник
"Сразу замечу: я не формировал список сборной футболистов, вызванных на сентябрьские матчи. Может, Алексей Михайличенко участвовал - не знаю, не говорил с ним об этом. Думаю, что на эту тему у руководства УАФ был разговор с Сергеем Ребровым и Александром Петраковым, который на тот момент уже значился второй кандидатурой на пост наставника сборной. Если Петраков, как исполняющий обязанности главного тренера, будет советоваться - нет вопросов.
В наши обязанности просмотр матчей тура УПЛ не входит. Мы лишь контролируем вопросы, связанные с национальной командой, присутствуя на ее играх. Петраков недавно посещал матч "Ингулец" — "Динамо" (Киев), который стал для него первым в новой роли. Если бы до его назначения нас обязали какие-то игры смотреть, то разумеется, мы бы на них присутствовали", - сказал Блохин.
Напомним, что УАФ назвала состав сборной на ближайшие матчи еще до официального назначения главным тренером Александра Петракова.
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