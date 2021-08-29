Шовковский: Сборная подняла планку на высокий уровень, и ее нужно держать

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский поделился ожиданиями от продолжения работы в составе "сине-желтых", однако под новым руководством:

"Хочу сказать, какие были эмоции после Евро, – полное опустошение. Это был чудесный этап работы в сборной. К сожалению, сложилось так, как сложилось, это уже история. Эту страницу мы перевернули.

Хочу поблагодарить Александра Васильевича Петракова, что предложил мне войти в тренерский штаб, продолжить работать с командой. Думаю, полученный мною опыт, пригодится.

Игроки готовятся в своих командах, есть определенные проблемы, небольшие повреждения. Когда приедут все, будем общаться с медицинским штабом.

Задачи никто не отменял. Сборная подняла планку на высокий уровень, и ее нужно держать", - сказал Шовковский.