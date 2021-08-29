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Шовковский: Сборная подняла планку на высокий уровень, и ее нужно держать
Задачи остались теми же
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский поделился ожиданиями от продолжения работы в составе "сине-желтых", однако под новым руководством:
"Хочу сказать, какие были эмоции после Евро, – полное опустошение. Это был чудесный этап работы в сборной. К сожалению, сложилось так, как сложилось, это уже история. Эту страницу мы перевернули.
Хочу поблагодарить Александра Васильевича Петракова, что предложил мне войти в тренерский штаб, продолжить работать с командой. Думаю, полученный мною опыт, пригодится.
Игроки готовятся в своих командах, есть определенные проблемы, небольшие повреждения. Когда приедут все, будем общаться с медицинским штабом.
Задачи никто не отменял. Сборная подняла планку на высокий уровень, и ее нужно держать", - сказал Шовковский.
Напомним, что после трех туров квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины занимает второе место в группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном, имея в активе три очка.
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