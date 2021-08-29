  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шовковский: Сборная подняла планку на высокий уровень, и ее нужно держать
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский: Сборная подняла планку на высокий уровень, и ее нужно держать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Задачи остались теми же

Шовковский: Сборная подняла планку на высокий уровень, и ее нужно держать

Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский поделился ожиданиями от продолжения работы в составе "сине-желтых", однако под новым руководством:

"Хочу сказать, какие были эмоции после Евро, – полное опустошение. Это был чудесный этап работы в сборной. К сожалению, сложилось так, как сложилось, это уже история. Эту страницу мы перевернули.

Хочу поблагодарить Александра Васильевича Петракова, что предложил мне войти в тренерский штаб, продолжить работать с командой. Думаю, полученный мною опыт, пригодится.

Игроки готовятся в своих командах, есть определенные проблемы, небольшие повреждения. Когда приедут все, будем общаться с медицинским штабом.

Задачи никто не отменял. Сборная подняла планку на высокий уровень, и ее нужно держать", - сказал Шовковский.

Напомним, что после трех туров квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины занимает второе место в группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном, имея в активе три очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
29.08.2021 в 13:26
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...