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Петраков: У нас никогда не было недооценки соперников, с кем бы мы не играли

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Коуч углублен в работу

Петраков: У нас никогда не было недооценки соперников, с кем бы мы не играли

УАФ

Новина українською

Новый наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке команды к матчу с Казахстаном.

— Вас назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины за 2 недели до первого матча. Это как-то влияет?

— По началу было откровенно очень тяжело. Я согласился, сильно переживал, взял на себя ответственность огромную. Но сейчас уже нормально, сегодня увидел ребят, втянулся. Посмотрим, как оно будет.

Со всеми созванивался ребятами, сегодня первая тренировка, занятия будут восстановительные, так что я уже в процессе.

Это специфика национальных сборных, здесь раскачки нет. Нужно быть профессионалом и уметь собрать команду за два дня. Кто это не умеет – тот не умеет. Мы уже опытные люди, постараемся все сделать возможное, чтобы ребят восстановить к игре.

Я посмотрел матчи Казахстана, мне сразу прислали информацию. Причем прислали еще 10 августа. Я все эти дни смотрел игры.

Вчера сел и полностью посмотрел игру Украина – Казахстан в Киеве. Посмотрел их игру с Северной Македонией перед чемпионатом Европы. Всю игру со сборной Франции.

У нас никогда с помощниками и ребятами не было недооценки соперников, с кем бы мы не играли. Всегда уважаем соперника. Понимаем, кто где находится. Очень хорошо дисциплинированная и обученная команда.

Есть свои козыри, но давайте я не буду о них рассказывать. Я сделал для себя выводы, обсудим их с помощниками, у меня есть компетентные люди в тренерском штабе – Владимир Лазаренко и Авраам Кампомар. Они будут заниматься разбором игр, аналитикой, делать нарезки, – сказал Петраков.

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В статье: Национальная сборная Украины Александр Петраков Национальная сборная Казахстана
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Источник:
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