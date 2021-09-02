Защитник сборной Франции Кунде пропустит матч с Украиной

Защитник сборной Франции Жюль Кунде пропустит матч отбора ЧМ-2022 против Украины.

Кунде получил прямую красную карточку во втором тайме мата с Боснией и Герцеговиной (1:1) за фол на Колошинанце, которому, в итоге, понадобилась замена.

Таким образом, это означает автоматическую дисквалификацию французского защитника.

Напомним, что матч Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября в Киеве и начнется в 21:45.