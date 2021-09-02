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Защитник сборной Франции Кунде пропустит матч с Украиной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В матче с Боснией и Герцеговиной Жюль доигрался до красной карточки

Защитник сборной Франции Кунде пропустит матч с Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Франции Жюль Кунде пропустит матч отбора ЧМ-2022 против Украины.

Кунде получил прямую красную карточку во втором тайме мата с Боснией и Герцеговиной (1:1) за фол на Колошинанце, которому, в итоге, понадобилась замена.

Таким образом, это означает автоматическую дисквалификацию французского защитника.

Напомним, что матч Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября в Киеве и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Франция Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
02.09.2021 в 00:28
а у нас не будет Зины --повезло
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