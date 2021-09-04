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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Караваев: Мы - профессионалы. После матча с Казахстаном тренер сказал, что нужно переключаться на следующий матч

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

В национальной команде хорошая атмосфера, несмотря на поражение

Караваев: Мы - профессионалы. После матча с Казахстаном тренер сказал, что нужно переключаться на следующий матч

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, что было в раздевалке после матча с Казахстаном (2:2):

"Мы – профессионалы. Сразу после той игры еще сели в раздевалке, поговорили, и тренер сказал, что нужно уже переключаться на следующий матч, потому что очень мало времени, плюс долгий перелет.

И уже с того дня мы готовились к сборной Франции", – сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Национальная сборная Украины Национальная сборная Казахстана
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Комментарии (30)
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Американец 2000
04.09.2021 в 19:46
П - р ты гнойный Караваев (((((( Пойди лучше ублажь Селезня , сделай ему массаж ртом одного места (((((Как такое ч м о после таких двух привозов , ещё смеет рот открывать ???Та ты должен стать перед стадионом снять штаны и кричать - ребята , наказывайте меня , только не все сразу ((((((((((((((
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 19:44
бл...дь, Сашечка, тебе бораты с центра поля за шиворот закидывают, а ты бл...дь не можешь определиться ты с игроком играешь или по позиции, и отправляешь своего вратаря на расстрел, причем дважды, Карл, доучи сначала это тактико-техническое действие уровня ДЮСШ, а потом рассуждай о своем профессионализме. дятел
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+2
0
kukarekin (Одесса)
04.09.2021 в 19:41
Ризныка сегодня выпустит Петраков. А Караваев пусть играет если сегодня он неокрысится то его болелы сьедят. Мыколенко на банку. Суркисня его незаслуженно возвысила
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 19:20
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Шманцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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+1
-2
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Американец 2000
04.09.2021 в 19:48
Что ты вечно ябедничаешь как школьник ??? Ты п е т у ш о к что ли ???
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0
0
MaximSK (Киев)
04.09.2021 в 19:20
В этом отборе наши фланговые защитники главные неудачники. Сперва Миколенко на ровном месте принес гол финнам, а Караваев и первом матче с казахами не накрыл казаха при голе, во втором матче тупо проиграл в скорости Валиуллину дважды. Да и Забарный с Матвиенко тоже ненадежно играют, пара Хачериди-Кучер выглядела намного надежнее
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+2
0
Не дармоед (Запорожье)
04.09.2021 в 19:19
Да вы и на аматоров не тянете.
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+2
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
04.09.2021 в 19:16
Да мы знаем!!(махнул рукой)
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 19:00
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Шманцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
Ответить
0
-2
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 19:51
Да ты просто уже всех тут зае .... ал Какашкин ((((((((((((((((((((((((((
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 18:57
А почему игры сборной обсуждает только конченное быдло ????
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0
-6
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 19:06
Опять ты тут....чмо дырявое
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+2
0
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Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 19:19
..а кто трахнутый в жо пу, недоволен больше, ты или дальнебойщики с Окружной ????
0
-4
Spivak63
04.09.2021 в 19:44
А ты когда отсасывал у дальнебойщиков селёдкой пахло ??? Да или нет? Только не шустри так да или нет)? Умник не впихивай тут туфту ответ должен быть чётким да или нет , это я тебе дебилу загадку дал шоб тебе дурные мысли больше в голову не лезли.
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
04.09.2021 в 18:46
профессионал х...у....е...в. хотя бы с....ка извинился за привозы.
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+6
-4
Маска (Киев)
04.09.2021 в 18:48
Извиняются не удачники, а у наших философия победителей))
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+4
-1
krakow (Херсон)
04.09.2021 в 18:41
Уже после первого тайма в раздевалке, можете вместе с тренером смело переключаться на следующий матч.
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+2
-4
kalan-86 (Анкара)
04.09.2021 в 18:40
Давай Саш, переключайся. Только не так как тебя перемкнуло с Казахстаном. А вообще, надеюсь, тебе дадут отдохнуть в этом матче.
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+3
-2
Pianist (Киев)
04.09.2021 в 18:34
Вы -дебилы, дважды сыгравшие вничью с самим Казахстаном!
Ответить
+5
-4
RedBlack (Rivne)
04.09.2021 в 18:34
Три рази втрачати перемогу і неробити висновки, явно професіональний підхід. професіАнали
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+6
-2
Зритель (Харьков)
04.09.2021 в 18:31
Профессионалы так не играют.
Ответить
+8
-4
Zonder (Днепр)
04.09.2021 в 18:26
Лузерок ты дырявый...
Ответить
+5
-4
Vroobydov
04.09.2021 в 18:22
Так то оно и вправду - зачем выявлять и работать над собой для исправления слабостей в игре. Это явно не для профессионалов!... таких как вы.
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+1
-3
ВиктАн
04.09.2021 в 18:19
Пипец, едь уже домой и Пятова с собой захвати. Посмотрите матч по телевизору.
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+4
-1
avatar
Steelen (Запорожье)
04.09.2021 в 18:17
Мы профессионалы. Это значит переключиться на следующий матч. А ноют после матча долго, то непрофессионалы.
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+4
-2
Spivak63
04.09.2021 в 18:13
Вы ИНВАЛИДЫ одевшие футбольную форму! Сцука да вас писдить некому!
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+5
-2
ukatan (Харьковская обл.)
04.09.2021 в 18:08
Один два раза игрока за спину пускает, второй два раза в ближний угол (который должен по определению держать) получает... Профессионалы с большой буквы! "Непрофессионалы" финны сегодня казахам такого чего-то не позволили...
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+4
-1
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 18:04
Ракали вы кривоногие
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+2
-2
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alex.belogubko (одесса)
04.09.2021 в 18:02
ставте автобус и лупите все по воротам может дурак влетит
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+3
-1
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Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 18:55
Благодарю за твоЙ каминг аут ( за победу молодежки)... Не буду тебя сильно напрягать, чтол ты голубой....
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0
-1


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