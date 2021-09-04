Караваев: Мы - профессионалы. После матча с Казахстаном тренер сказал, что нужно переключаться на следующий матч

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, что было в раздевалке после матча с Казахстаном (2:2):

"Мы – профессионалы. Сразу после той игры еще сели в раздевалке, поговорили, и тренер сказал, что нужно уже переключаться на следующий матч, потому что очень мало времени, плюс долгий перелет.

И уже с того дня мы готовились к сборной Франции", – сказал Караваев.