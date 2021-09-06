100 матчей за сборную. Ярмоленко получил памятные призы от УЕФА и УАФ

Матч против Казахстана (2:2), в котором Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе, стал для Андрея 100-м в рядах сборной Украины .

В честь данного юбилея не обошлось без памятных подарков.

Из рук президента УАФ Андрея Павелко и в.о. главного тренера сине-желтых Александра Петракова Ярмоленко получил знаковые символы в знак проведенных в составе национальной команды 100 матчей.

От УЕФА украинец получил юбилейную медаль и традиционную бархатную кепку, а от УАФ — футболку сборной с цифрой 100 на спине.