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100 матчей за сборную. Ярмоленко получил памятные призы от УЕФА и УАФ
Юбилейным стал матч против Казахстана
uaf.ua
Матч против Казахстана (2:2), в котором Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе, стал для Андрея 100-м в рядах
В честь данного юбилея не обошлось без памятных подарков.
Из рук президента УАФ Андрея Павелко и в.о. главного тренера сине-желтых Александра Петракова Ярмоленко получил знаковые символы в знак проведенных в составе национальной команды 100 матчей.
От УЕФА украинец получил юбилейную медаль и традиционную бархатную кепку, а от УАФ — футболку сборной с цифрой 100 на спине.
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