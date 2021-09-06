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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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100 матчей за сборную. Ярмоленко получил памятные призы от УЕФА и УАФ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Юбилейным стал матч против Казахстана

100 матчей за сборную. Ярмоленко получил памятные призы от УЕФА и УАФ

uaf.ua

Новина українською

Матч против Казахстана (2:2), в котором Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе, стал для Андрея 100-м в рядах сборной Украины.

В честь данного юбилея не обошлось без памятных подарков.

Из рук президента УАФ Андрея Павелко и в.о. главного тренера сине-желтых Александра Петракова Ярмоленко получил знаковые символы в знак проведенных в составе национальной команды 100 матчей.

От УЕФА украинец получил юбилейную медаль и традиционную бархатную кепку, а от УАФ — футболку сборной с цифрой 100 на спине.

100 матчей за сборную. Ярмоленко получил памятные призы от УЕФА и УАФ - изображение 1
100 матчей за сборную. Ярмоленко получил памятные призы от УЕФА и УАФ - изображение 2

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
06.09.2021 в 19:09
Дійсно Ярмоленко вже майже десять років ЛІДЕР нашої збірної... Про це свідчить 42 голи та 23 асисти у 101 грі. При тому, що він по амплуа "півзахисник"... Здоров'я та наснаги, ще виграти зі збірної не один десяток матчів! Та покращити і свою статистику!
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+1
0
Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 18:53
Главное чтобы на футболке карта Украины была и лозунги
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0
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 18:37
Красиво ему в этой кепке, будет носить!
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