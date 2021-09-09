Кривцов получил повреждение в матче с Чехией

Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов получил травму в товарищеском матче с Чехией (1:1) . Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Кривцов, который вышел в стартовом составе, еще в первом тайме стал ощущать болевые ощущения, и поэтому попросил замену, и в итоге, на второй тайм не вышел.

Характер повреждения, как и сроки восстановления игрока будут известны позже, вероятно, уже после возвращения в Украину.

Напомним, что уже 15 сентября Шахтер стартует в ЛЧ выездным матчем с Шерифом.