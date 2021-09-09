  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Кривцов получил повреждение в матче с Чехией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривцов получил повреждение в матче с Чехией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Замена защитника была вынужденной

Кривцов получил повреждение в матче с Чехией

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов получил травму в товарищеском матче с Чехией (1:1). Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Кривцов, который вышел в стартовом составе, еще в первом тайме стал ощущать болевые ощущения, и поэтому попросил замену, и в итоге, на второй тайм не вышел.

Характер повреждения, как и сроки восстановления игрока будут известны позже, вероятно, уже после возвращения в Украину.

Напомним, что уже 15 сентября Шахтер стартует в ЛЧ выездным матчем с Шерифом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Украина Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Youtube-канал UAF

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...