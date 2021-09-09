Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривцов получил повреждение в матче с Чехией
Замена защитника была вынужденной
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов получил травму
Кривцов, который вышел в стартовом составе, еще в первом тайме стал ощущать болевые ощущения, и поэтому попросил замену, и в итоге, на второй тайм не вышел.
Характер повреждения, как и сроки восстановления игрока будут известны позже, вероятно, уже после возвращения в Украину.
Напомним, что уже 15 сентября Шахтер стартует в ЛЧ выездным матчем с Шерифом.
Популярное сейчас
- Чехия - Украина 1:1. Вечное проклятье
- А Усик способен остановить Джошуа? Отвечают Фьюри, Ломаченко и Арум
- Важный пункт в контракте Лионеля. Месси, Неймар, Ди Мария и Паредес не сыграют с Клермоном
- Стала известна зарплата Шевченко в сборной Украины
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО