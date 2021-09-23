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Тренер Боснии и Герцеговины: Было бы здорово набрать шесть очков с Казахстаном и Украиной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матчи сборных - уже скоро

Тренер Боснии и Герцеговины: Было бы здорово набрать шесть очков с Казахстаном и Украиной

nfsbih.ba

Новина українською

Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от ближайших матчей своей команды в отборе на ЧМ-2022 с Казахстаном и Украиной.

"Нам нужно будет обратить внимание на стандарты, после которых мы пропускаем много голов. Мы будем работать над исправлением деталей и ошибок, постараемся это изменить и максимально сконцентрироваться на матчах с Казахстаном и Украиной

Конечно, было бы здорово набрать шесть очков в этих двух матчах, но сейчас мы думаем только о первом матче, а уже потом будем думать об Украине. Это команда, которая за последние годы добилась большого прогресса, их сборная U-20 выиграла чемпионат мира, это серьезная команда. Однако сейчас наши мысли сосредоточены на Казахстане", — отметил Петев.

Напомним, что матч Казахстан — Босния и Герцеговина состоится в Нур-Султане 9 октября, а аоединок Украина — Босния и Герцеговина пройдет на "Арене Львов" 12 октября.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
23.09.2021 в 19:38
Ага нічейка з Казахами та програш Україні ось що буде.
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