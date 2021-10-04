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Петраков: Вместо того, чтобы поддержать команду, меня две недели обливали дерьмом и грязью
Отношения тренера с прессой как-то сразу не задались
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер
– Ощущаете ли вы давление после первых матчей на посту?
– Конечно, давление ощущается. Особенно последние пару недель. Вместо того, чтобы поддержать команду, меня две недели обливали таким дерьмом и грязью. Очень многие журналисты… Вы их, наверное, все знаете. Но хочу сказать спасибо – вы сделали меня сильнее.
Мы все понимаем, что надо выигрывать. Футбол такая игра, что нужно выигрывать.
За полтора месяца, что нахожусь у руля сборной, мне так приятно – вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей.
Я, честно, стал сильнее – спасибо вам огромное, благодарю. У меня мотивация такая сейчас, мля, сумасшедшая. Меня так ненавидят – класс.
– Почему вы считаете, что к вам столько негатива в прессе?
– Я уже не читаю. Мне опытные люди подсказали вообще не читать в интернете. Знаете, я это сделал и чувствую себя прекрасно. Книги взял с собой, буду читать их.
Всем желаю здоровья и добра. Видите? Вы меня критикуете, а я вам желаю, здоровья, добра и счастья вашим семьям.
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