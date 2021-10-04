  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков: Вместо того, чтобы поддержать команду, меня две недели обливали дерьмом и грязью
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков: Вместо того, чтобы поддержать команду, меня две недели обливали дерьмом и грязью

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Отношения тренера с прессой как-то сразу не задались

Петраков: Вместо того, чтобы поддержать команду, меня две недели обливали дерьмом и грязью

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о давлении и критике, которые на него оказывают СМИ.

– Ощущаете ли вы давление после первых матчей на посту?

– Конечно, давление ощущается. Особенно последние пару недель. Вместо того, чтобы поддержать команду, меня две недели обливали таким дерьмом и грязью. Очень многие журналисты… Вы их, наверное, все знаете. Но хочу сказать спасибо – вы сделали меня сильнее.

Мы все понимаем, что надо выигрывать. Футбол такая игра, что нужно выигрывать.

За полтора месяца, что нахожусь у руля сборной, мне так приятно – вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей.

Я, честно, стал сильнее – спасибо вам огромное, благодарю. У меня мотивация такая сейчас, мля, сумасшедшая. Меня так ненавидят – класс.

– Почему вы считаете, что к вам столько негатива в прессе?

– Я уже не читаю. Мне опытные люди подсказали вообще не читать в интернете. Знаете, я это сделал и чувствую себя прекрасно. Книги взял с собой, буду читать их.

Всем желаю здоровья и добра. Видите? Вы меня критикуете, а я вам желаю, здоровья, добра и счастья вашим семьям.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Youtube-канал UAF

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (26)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spivakj (Кривой Рог)
04.10.2021 в 20:38
Этот физрук ещё тот интригант))) Сам срач развёл и теперь из себя целку лепит полудурок.
Ответить
+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
04.10.2021 в 20:31
не обращай внимание--удачи
Ответить
+1
0
Header (Черкассы)
04.10.2021 в 20:29
За рівнем спілкування він фізрук ще той. Залишається сподіватися, що як тренер він все ж таки поліпше буде. Головне - результат. Проте, МЛЯ (с), підтримали його хлопці, чи не підтримали - все одно такі речі без наслідків не минаються
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.10.2021 в 20:26
Крепчай, это только начало!
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.10.2021 в 20:22
Люди ждут результат от сборной. А его пока нет. Работай и все будет хорошо.
Ответить
0
0
xapyga (Запорожье)
04.10.2021 в 20:28
не факт что будет результат, но с Францией был. А Казахстан разве можно считать, если учесть что он только принял сборную?
Ответить
0
0
avatar
sergkir
04.10.2021 в 20:14
Кстати срач начал ты с Малиной! Тебе даже футболисты говорили не мог с ним поговорить наедине? Сам же разнёс на всю округу
Ответить
+6
-4
Alex.696 (Немирів)
04.10.2021 в 20:16
Футболісти, якраз, Петракова і підтримали. Так що не свисти)))
Ответить
+2
-7
Technical
04.10.2021 в 20:40
не факт, ой не факт...
0
0
prostors (Вольногорск)
04.10.2021 в 20:11
А почему прессконференцию выдают выдают кусками? Там кусок, там кусок. Хочется больше срача?
Ответить
+4
-1
avatar
sergkir
04.10.2021 в 20:12
Там наверное маты. Он и здесь пишет "мля" - это нормально? Скользкий человек!
Ответить
+2
-3
Весела Дача (Кривий Ріг)
04.10.2021 в 20:03
Я думал он умнее.
Ответить
+7
-7
Pianist (Киев)
04.10.2021 в 19:59
Все правильно говорит. У нас в стране не журналисты - а проститутки продажные все поголовно. Кто больше денег дал, за того и топят. Первый адекватный тренер, а не представитель какой-либо бизнес-олигархической группы. Дай Бог успеха и достижений!
Ответить
+8
-2
ВиктАн
04.10.2021 в 20:11
100%
Ответить
+3
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.10.2021 в 20:41
Хай покаже результат... Вибачте, але нічия із Казахстаном - це провал для будь-якого тренера збірної України, незалежно від прізвища - Шевченко це, Петраков чи ще хтось...
Ответить
0
0
Fishing 555 (Rivne)
04.10.2021 в 19:58
Это ещё что, вот я ещё два ведёрка вылью.
Ответить
0
-6
avatar
uа-football-2021 (Київ)
04.10.2021 в 19:51
Це буде всіх чекати, хто працює на сурка-медведчука. Потрібно викликати найсильніших гравців з найсильніших чемпіонатів, а не працювати на проросійських клуб!
Ответить
+4
-11
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.10.2021 в 20:41
Малиновського він вже викликав?
Ответить
0
0
ВиктАн
04.10.2021 в 19:51
Слушать нужно только себя, у Петрякова сейчас нет друзей, есть только завистники, мечтающие занять его место.
Ответить
+7
-3
ВиктАн
04.10.2021 в 19:49
Главное результат. Это главная команда страны. Петряков получил шанс своей жизни, а воспользуется им или нет, покажет время.
Ответить
+5
-2
Footballers (Умань)
04.10.2021 в 19:47
Мовою оригіналу з матюками.Тепер зрозуміло як проходять тренування збірної,мат перемат бєй бєгі.Малиновський явно не зрозумів стратегії вєлікого трєнєра за что бил ізгнан і обосран цим недотренером.
Ответить
+6
-10
Alex.696 (Немирів)
04.10.2021 в 20:17
Ага, то Шева літературною англійською з гравцями спілкувався?))) Ото ж бо, чого маліна і шеву не розумів, бо в збірній толку з нього як не було, так і нема.
Ответить
0
-1
Vorsklyanin (Донецк / Полтава)
04.10.2021 в 19:41
Неадекват. Еще и на Россию гнал..
Ответить
+2
-17
Pianist (Киев)
04.10.2021 в 19:56
Россию и всё, что с этим связано, вообще на*уй посылать надо. Без комментариев. Молодец Петраков!
Ответить
+13
-1
Fishing 555 (Rivne)
04.10.2021 в 19:59
Дурень ти головатий.
+1
-8
Acsakal (Kharkov)
04.10.2021 в 20:02
Це ти - неадекват. московія - смертельно небезпечне отруйне утворення на тілі планети Земля. Про неї не можливо сказати гірше, ніж вона на те заслуговує. А якщо ти просто тренуєш свої адвокатські вміння, то спробуй тут довести, що СНІД, ковід та сифіліс - це корисні хвороби, на яких "гнати не можна".
Ответить
+10
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...