Кварцяный: Петраков по-настоящему футбольный человек, а не какой-нибудь парикмахер или фельдшер

Известный украинский специалист Виталий Кварцяный высказался о новом главном тренере сборной Украины Александре Петракове.

- С Петраковым давно знакомы?

- Давно. Знакомы с ним хорошо. Мы не друзья, так как не часто встречались. О Петракове, как о коллеге по тренерскому цеху могу сказать, что он ответственный и очень дотошный специалист. Да и футболистом он был хорошим.

Петраков по-настоящему футбольный человек, а не какой-нибудь парикмахер или фельдшер. Любит разбирать все нюансы, анализировать. Когда он работал с молодежной сборной, то в ней были футболисты из "Волыни" - вот мы и общались. Петраков уже тогда был принципиальным, и это качество сейчас проявляется. Он любит дисциплину и хочет, чтобы, приезжая в расположение сборной, футболисты выполняли его требования и пожелания. И так должно быть.

- Кстати, о смене тренера. Как это повлияло на игроков психологически?

- Я не думаю, что они переживают по поводу того, кто именно тренирует сборную – Петраков, Михайличенко, Шевченко, Маркевич или кто-то другой.