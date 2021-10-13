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Ярмоленко: На победу в матче с Боснией мы не наиграли

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)
Ярмоленко: На победу в матче с Боснией мы не наиграли

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины..

"Тяжелая игра, результатом недовольны. Но если откровенно, то на победу не наиграли мы. Будем работать, все будет решаться в матче с боснийцами. Нужно там брать три очка. У Боснии хорошая команда, и ничья это то, на что обе команды наиграли.

Что касается моего гола, то большая заслуга Виктора Цыганкова. Мы все старались, но, как мне кажется, нужно больше контролировать мяч и играть в свой футбол. Благодарю всех болельщиков, которые пришли нас поддержать.

Конечно, расстроены, потому что результата нет", - сказал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (4)
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batkomaxno555 (Никополь)
13.10.2021 в 01:22
Слава Пердякову!
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0
-1
Daddygo (Харьков)
13.10.2021 в 00:59
Единственный человек к которому нет претензий.Ну и Пятов еще ничего, просто желание вратаря играть не так заметно как у полевого игрока.
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+1
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 00:54
Именно ты - наиграл! А остальные - нет! И этот "тренер" тоже не наиграл!
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
13.10.2021 в 00:50
Справді самокритична оцінка.
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0
0


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