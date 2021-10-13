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Ярмоленко: На победу в матче с Боснией мы не наиграли
Фото Павла Кубанова - УАФ
Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Тяжелая игра, результатом недовольны. Но если откровенно, то на победу не наиграли мы. Будем работать, все будет решаться в матче с боснийцами. Нужно там брать три очка. У Боснии хорошая команда, и ничья это то, на что обе команды наиграли.
Что касается моего гола, то большая заслуга Виктора Цыганкова. Мы все старались, но, как мне кажется, нужно больше контролировать мяч и играть в свой футбол. Благодарю всех болельщиков, которые пришли нас поддержать.
Конечно, расстроены, потому что результата нет", - сказал Ярмоленко.
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