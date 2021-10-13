Определен лучший игрок в составе Украины против Боснии по версии SofaScore

Чому Матвієнко став кращим в нашій збірній? Та тому, що Боснія тисла переважно на лівий фланг нашого захисту. На тепловій карті гри найбільш "розпечена зона" біля лівого кута нашого штрафного. Тож Матвієнко довелося стати кращим, бо Соболь та Циганков програвали свої дуелі Хаджіахметовичу і Стефановичу (нагадайте, за яких "грандів" вони грають?). Хоча навіть якісна гра Матвієнка не врятувала збірну від пропушеного голу. Середня оцінка в України навіть трохи нижча, ніж в БіГ. А хтось з коментаторів ще розповідав, що вся проблема в нашій нереалізації власних моментів... Та хіба в боснійців моментів не було? Скільки разів Пятов рятував? У нас 10 ударів по воротах, а в Боснії 15! Зараз в збірній лише Ярмоленко може самотужки потримати мяч, вийти з під пресингу, повозити суперника фінтами... Ну може ще Шапаренко, але не в цьому матчі. Показовий момент, коли ще наприкінці першого тайму Боснія притисла нас до наших воріт, але м'яч потрапив до українців, вибігає зі штрафного з ним Циганков, навколо нього лише наші і він не біжить з м'ячем на ворота суперника, не шукає партнерів пасом, а пуляє м'яч безадресно тремтячими ногами... То на що може розраховувати збірна України, якщо більшість її гравців навіть потримати м'яч боїться? Ну, і не зрозумілі проблеми з фізичним станом... Чому наші гравці починають "вмирати від втоми" наприкінці таймів? Чому боснійці, які мали куди важчий переліт до Астани, які грали другий поспіль матч на виїзді, виглядали набагато свіжішими, ніж наші? І те саме було і на Євро-2020. У нас проблеми з відновленням? За даними Хускорд в нас пішли з поля гравці з оцінками 6,1, 6,8, 6,8 та 7,1, а вийшли з оцінками 6,1, 6,0, 6,0 та 6,0... Чи могла наша збірна утримати перевагу з такими гравцями? Булеца, Зубков, Сікан - це не гравці рівня збірної. Чому не Довбик? У Петракова свої любимчики? Таке враження, що він почав спалювати мости.