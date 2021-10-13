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Определен лучший игрок в составе Украины против Боснии по версии SofaScore
Статистический портал оценил действия футболистов
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
Статистический портал SofaScore традиционно выставил оценки участникам встречи.
Лучшим в составе "сине-желтых" стал защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко. 25-летний футболист получил 7.7 балла.
Матвиенко провел полный матч, отдал 88 точных передач (89%), совершил 4 отбора, 2 выноса, заблокировал 2 удара, сделал 1 перехват, выиграл 7 из 8 дуэлей, совершил 1 обводку.
Самая плохая оценка среди украинских игроков - у Романа Яремчука (6.3)
Напомним, что после 7 сыгранных матчей Украина остается на втором месте в группе D. Заключительный матч группового этапа "сине-желты" проведут на выезде 16 ноября против Боснии и Герцеговины.
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