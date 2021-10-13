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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определен лучший игрок в составе Украины против Боснии по версии SofaScore

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Статистический портал оценил действия футболистов

Определен лучший игрок в составе Украины против Боснии по версии SofaScore

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Статистический портал SofaScore традиционно выставил оценки участникам встречи.

Лучшим в составе "сине-желтых" стал защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко. 25-летний футболист получил 7.7 балла.

Матвиенко провел полный матч, отдал 88 точных передач (89%), совершил 4 отбора, 2 выноса, заблокировал 2 удара, сделал 1 перехват, выиграл 7 из 8 дуэлей, совершил 1 обводку.

Самая плохая оценка среди украинских игроков - у Романа Яремчука (6.3)

Определен лучший игрок в составе Украины против Боснии по версии SofaScore - изображение 1
Фото: SofaScore

Напомним, что после 7 сыгранных матчей Украина остается на втором месте в группе D. Заключительный матч группового этапа "сине-желты" проведут на выезде 16 ноября против Боснии и Герцеговины.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Николай Матвиенко
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (10)
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2.dc (Николаев)
13.10.2021 в 11:40
Как ни странно, но по Яремчуку не соглашусь - вчера он был активен, и старался быть полезным на поле. (в отличие от обычного своего состояния))))
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+1
0
IhorSt (Львів)
13.10.2021 в 11:09
1. Ложь 2. Злостная ложь 3. Статистка. Приписують М. Твену, але ж актуально й зараз....
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0
0
zafo24
13.10.2021 в 11:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
13.10.2021 в 11:01
Чому Матвієнко став кращим в нашій збірній? Та тому, що Боснія тисла переважно на лівий фланг нашого захисту. На тепловій карті гри найбільш "розпечена зона" біля лівого кута нашого штрафного. Тож Матвієнко довелося стати кращим, бо Соболь та Циганков програвали свої дуелі Хаджіахметовичу і Стефановичу (нагадайте, за яких "грандів" вони грають?). Хоча навіть якісна гра Матвієнка не врятувала збірну від пропушеного голу. Середня оцінка в України навіть трохи нижча, ніж в БіГ. А хтось з коментаторів ще розповідав, що вся проблема в нашій нереалізації власних моментів... Та хіба в боснійців моментів не було? Скільки разів Пятов рятував? У нас 10 ударів по воротах, а в Боснії 15! Зараз в збірній лише Ярмоленко може самотужки потримати мяч, вийти з під пресингу, повозити суперника фінтами... Ну може ще Шапаренко, але не в цьому матчі. Показовий момент, коли ще наприкінці першого тайму Боснія притисла нас до наших воріт, але м'яч потрапив до українців, вибігає зі штрафного з ним Циганков, навколо нього лише наші і він не біжить з м'ячем на ворота суперника, не шукає партнерів пасом, а пуляє м'яч безадресно тремтячими ногами... То на що може розраховувати збірна України, якщо більшість її гравців навіть потримати м'яч боїться? Ну, і не зрозумілі проблеми з фізичним станом... Чому наші гравці починають "вмирати від втоми" наприкінці таймів? Чому боснійці, які мали куди важчий переліт до Астани, які грали другий поспіль матч на виїзді, виглядали набагато свіжішими, ніж наші? І те саме було і на Євро-2020. У нас проблеми з відновленням? За даними Хускорд в нас пішли з поля гравці з оцінками 6,1, 6,8, 6,8 та 7,1, а вийшли з оцінками 6,1, 6,0, 6,0 та 6,0... Чи могла наша збірна утримати перевагу з такими гравцями? Булеца, Зубков, Сікан - це не гравці рівня збірної. Чому не Довбик? У Петракова свої любимчики? Таке враження, що він почав спалювати мости.
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+1
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 10:21
Как всегда - полный бред! Как ни странно, но лучшим снова был Ярмола! А худшим - Яремчук, Сикан, ну и конечно, Петраков!
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+2
-2
Acsakal (Kharkov)
13.10.2021 в 11:04
Забув Булецу та Зубкова.
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0
0
cucumber (Киев)
13.10.2021 в 10:00
Статистика прогавила головне - Матвієнко не заважав забити гол Ахмадходжичу. То як можна ставити високу оцінку? вася огурцов
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+6
-1
avatar
Romerik (YNWA)
13.10.2021 в 10:28
В тому і мінус такої статистики...
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
13.10.2021 в 12:15
Статистика враховує все, а от враження справляють лише вибіркові моменти. Слід визнати, що боснійці розіграли комбінацію ідеально: три дії від трьох гравців в один дотик: навіс-пас-удар. Ніхто з наших гравців явно не помилився, але всі трішечки не дограли: на правому фланзі Тимчик, на лівому фланзі Соболь та Матвієнко. І плюс Пятова спіймали на протиході. Треба було всім грати щільніше проти своїх візаві, а не лише тільки Матвієнку. А найвищій бал в нашій збірній він набрав не лише за оцінкою Інстат, але й за даними Хускорд. Системи підрахунків різні, але висновок - схожий, бо оцінюється не лише 1 епізод, а весь матч, протягом якого Матвієнко кілька разів зіграв дійсно майстерно.
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0
0
Адам Жоржевич (Хмельницький)
13.10.2021 в 09:52
Згоден 100%.
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+3
-7


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