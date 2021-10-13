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Новый антирекорд. Сборная Украины пропустила в десятом матче подряд
И округлила до 100 пропущенных голов в домашних стенах
nfsbih.ba
В матче с Боснией (1:1)
Тем самым, наша команда побила личный антирекорд 10-летней давности, когда команда в 2010/11 годах пропускала в 9 матчах подряд.
Отметим, что последний раз украинцы оставались «сухими» 7 июня 2021 года, когда дома в товарищеской встрече разгромили Кипр со счетом 4:0.
К слову, мяч забитый защитником боснийцев Анелом Ахмедходжичем, стал 100-м, пропущенным сборной Украины на своем поле.
45 раз нашим голкиперам в родных стенах довелось вынимать "круглого" из сетки в товарищеских матчах, 27 - в чемпионатах Европы, 24 - в чемпионатах мира, 3 - в Лиге наций и 1 - на международном турнире.
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