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Новый антирекорд. Сборная Украины пропустила в десятом матче подряд

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

И округлила до 100 пропущенных голов в домашних стенах

Новый антирекорд. Сборная Украины пропустила в десятом матче подряд

nfsbih.ba

Новина українською

В матче с Боснией (1:1) сборная Украины продлила свою серию с пропущенными голами до 10 игр.

Тем самым, наша команда побила личный антирекорд 10-летней давности, когда команда в 2010/11 годах пропускала в 9 матчах подряд.

Отметим, что последний раз украинцы оставались «сухими» 7 июня 2021 года, когда дома в товарищеской встрече разгромили Кипр со счетом 4:0.

К слову, мяч забитый защитником боснийцев Анелом Ахмедходжичем, стал 100-м, пропущенным сборной Украины на своем поле.

45 раз нашим голкиперам в родных стенах довелось вынимать "круглого" из сетки в товарищеских матчах, 27 - в чемпионатах Европы, 24 - в чемпионатах мира, 3 - в Лиге наций и 1 - на международном турнире.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2021 в 19:39
Умнички. Сделайте такую серию, чтобы потом никто не смог побить этот рекорд!
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0
-1
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Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 19:21
Оборона наша самая большая проблема.Просто низкий уровень исполнителей.Вспомни,Шевчук Хачериди Ракицкий Федецкий.И что сейчас ?
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0
-2
MaximSK (Киев)
13.10.2021 в 19:20
Когда играли Федецкий-Хачериди-Кучер-Шевчук мы пропускали намного меньше и мы много матчей сыграли на ноль. А сейчас даже если мы забиваем первыми, начинаешь готовится к тому что скоро соперник сравняет счет. Даже фартовый Львов нам не помог тут.
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+1
-1
Соколов (Никополь)
13.10.2021 в 18:41
И это только начало
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0
0


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