Новый антирекорд. Сборная Украины пропустила в десятом матче подряд

В матче с Боснией (1:1) сборная Украины продлила свою серию с пропущенными голами до 10 игр.

Тем самым, наша команда побила личный антирекорд 10-летней давности, когда команда в 2010/11 годах пропускала в 9 матчах подряд.

Отметим, что последний раз украинцы оставались «сухими» 7 июня 2021 года, когда дома в товарищеской встрече разгромили Кипр со счетом 4:0.

К слову, мяч забитый защитником боснийцев Анелом Ахмедходжичем, стал 100-м, пропущенным сборной Украины на своем поле.

45 раз нашим голкиперам в родных стенах довелось вынимать "круглого" из сетки в товарищеских матчах, 27 - в чемпионатах Европы, 24 - в чемпионатах мира, 3 - в Лиге наций и 1 - на международном турнире.