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Заваров: Шансы у сборной Украины есть, они никогда не пропадают
Вся борьба еще впереди
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Экс-член тренерского штаба
"Вся борьба еще впереди. Шансы у сборной Украины есть, они никогда не пропадают. Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба.
В группе сложилась такая ситуация, когда многое связано не только с результатом поединка в Боснии, но и исходов матчей с участием конкурентов. Понятное дело, что хотелось бы надеяться только на себя, но получается, что нужно ждать результаты двух других игр: Босния и Герцеговина — Финляндия и Финляндия — Франция.
Я думаю, что за три дня до матча украинцев в Зенице сборная Франции обыграет Казахстан и досрочно выйдет в финальную часть мирового первенства, а в последней игре с Финляндией Дидье Дешам выставит резервный состав. Как бы там ни было, а нашей сборной нужно обыгрывать боснийцев и рассчитывать, что финны потеряют очки с французами", - сказал Заваров.
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