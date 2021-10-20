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Определилось время начала товарищеского матча сборных Украины и Болгарии
Контрольный поединок состоится 11 ноября в Одессе
nfsbih.ba
Товарищеский поединок между национальными сборными Украины и Болгарии состоится в Одессе на стадионе "Черноморец" 11 ноября. Начало встречи запланировано на 19.30 по киевскому времени, сообщает пресс-служба УАФ.
Через пять дней после поединка с болгарами в Одессе, 16 ноября, "сине-желтые" проведут заключительный матч отбора на ЧМ-2022. Национальная команда сыграет против команды Боснии и Герцеговины в Зенице, на стадионе "Билино Поле" (начало — в 21.45).
По итогам этой встречи решится дальнейшая судьба главной команды страны в отборе на мундиаль. На данный момент украинцы идут вторыми в своей группе, но у конкурентов в лице французов и боснийцев есть игра в запасе.
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