Определилось время начала товарищеского матча сборных Украины и Болгарии

Товарищеский поединок между национальными сборными Украины и Болгарии состоится в Одессе на стадионе "Черноморец" 11 ноября. Начало встречи запланировано на 19.30 по киевскому времени, сообщает пресс-служба УАФ.

Через пять дней после поединка с болгарами в Одессе, 16 ноября, "сине-желтые" проведут заключительный матч отбора на ЧМ-2022. Национальная команда сыграет против команды Боснии и Герцеговины в Зенице, на стадионе "Билино Поле" (начало — в 21.45).

По итогам этой встречи решится дальнейшая судьба главной команды страны в отборе на мундиаль. На данный момент украинцы идут вторыми в своей группе, но у конкурентов в лице французов и боснийцев есть игра в запасе.