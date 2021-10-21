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Национальная сборная Украины

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СМИ: Петраков вызовет Малиновского на ноябрьские матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Тренер решил закопать топор войны

СМИ: Петраков вызовет Малиновского на ноябрьские матчи сборной Украины

фото - Олександр Приходько

Новина українською

11 ноября сборная Украины в Одессе проведет товарищеский матч против команды Болгарии, а через пять дней сыграет матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

По информации Meta-ratings, учитывая важность заключительного матча отборочного цикла, в сборную Украины на ноябрьский сбор будут вызваны все сильнейшие украинские футболисты.

По имеющейся информации, в список игроков, которых вызовет исполняющий обязанности главного тренера сине-желтых Александр Петраков, будет также включен полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, пропустивший последние матчи сборной.

Соответствующие контакты футболиста и тренера при участии авторитетных посредников уже состоялись. Руслан Малиновский, у которого возникли недопонимания с Александром Петраковым после матча с Францией, дал предварительное согласие приехать в главную команду страны, где у тренера и футболиста состоится встреча тет-а-тет.

Добавим, что сборная Украины после семи игр в отборе ЧМ-2022 занимает второе место в группе, набрав девять очков.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
21.10.2021 в 17:01
Ну вот, так и должно было быть. Его ведь реально не хватало во втором тайме з Боснией. Надеюсь они искренне помирятся, как Ярмола со Степой...
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Serega1111 (Киев)
21.10.2021 в 16:45
Непонятно - это личная инициатива тренера, или "авторитетных посредников". Если на него надавили - то толку с этого будет немного
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Vovan7219 (Киев)
21.10.2021 в 16:44
Поздно пить боржоми, когда почки отказали.
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