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СМИ: Петраков вызовет Малиновского на ноябрьские матчи сборной Украины
Тренер решил закопать топор войны
фото - Олександр Приходько
11 ноября
По информации Meta-ratings, учитывая важность заключительного матча отборочного цикла, в сборную Украины на ноябрьский сбор будут вызваны все сильнейшие украинские футболисты.
По имеющейся информации, в список игроков, которых вызовет исполняющий обязанности главного тренера сине-желтых Александр Петраков, будет также включен полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, пропустивший последние матчи сборной.
Соответствующие контакты футболиста и тренера при участии авторитетных посредников уже состоялись. Руслан Малиновский, у которого возникли недопонимания с Александром Петраковым после матча с Францией, дал предварительное согласие приехать в главную команду страны, где у тренера и футболиста состоится встреча тет-а-тет.
Добавим, что сборная Украины после семи игр в отборе ЧМ-2022 занимает второе место в группе, набрав девять очков.
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