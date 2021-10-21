СМИ: Петраков вызовет Малиновского на ноябрьские матчи сборной Украины

11 ноября сборная Украины в Одессе проведет товарищеский матч против команды Болгарии, а через пять дней сыграет матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

По информации Meta-ratings, учитывая важность заключительного матча отборочного цикла, в сборную Украины на ноябрьский сбор будут вызваны все сильнейшие украинские футболисты.

По имеющейся информации, в список игроков, которых вызовет исполняющий обязанности главного тренера сине-желтых Александр Петраков, будет также включен полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, пропустивший последние матчи сборной.

Соответствующие контакты футболиста и тренера при участии авторитетных посредников уже состоялись. Руслан Малиновский, у которого возникли недопонимания с Александром Петраковым после матча с Францией, дал предварительное согласие приехать в главную команду страны, где у тренера и футболиста состоится встреча тет-а-тет.

Добавим, что сборная Украины после семи игр в отборе ЧМ-2022 занимает второе место в группе, набрав девять очков.