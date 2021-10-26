Воробей: Гармаш в сборной? У меня двоякое мнение, есть игроки более перспективные и талантливые

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей высказался о вызове в сборную Украины на ближайшие матчи Руслана Малиновского и Дениса Гармаша.

"Вызов Малиновского в сборную Украины? Конечно, это весточка приятная! Все-таки Малиновский – это серьезный футболист, который выступает в серьезном чемпионате за хорошую команду. Поэтому, однозначно, такие, как Малиновский помогут сборной Украины. Другое дело, как пройдет тот воспитательный процесс, в котором Малиновский оказался после конфликта с Петраковым. Я думаю, это пойдет на пользу тому же Руслану Малиновскому. Это приземлит таких футболистов, которые действительно талантливы, и они все могут, но в какой-то момент где-то немножко зазнаются. Я думаю, этот пропуск в играх за сборную пойдет Руслану на пользу. Малиновский однозначно усилит командную игру сборной Украины.

Гармаш также вызван в сборную Украины? Денис, конечно, заслужил аплодисменты за свою игру в "Динамо". Но заслужил ли он играть за сборную Украины? У меня двоякое мнение. Поэтому тут уже на рассмотрение тренера, нужен он или нет в национальной команде. Я не могу рассуждать. Я думаю, есть игроки более перспективные и талантливые", - сказал Воробей.