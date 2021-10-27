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Саленко: Гармаша в стартовом составе сборной Украины я не вижу

Национальная сборная Украины
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А вот Малиновский поможет команде

Саленко: Гармаша в стартовом составе сборной Украины я не вижу

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Олег Саленко прокомментировал решение Александра Петракова вернуть в сборную Украины Руслана Малиновского.

"Не вызывать Малиновского на предыдущий сбор было ошибкой. Сам Петраков признался после матча с Боснией, что не было игроков, которых можно было выпускать на замену. Выездной матч с Боснией и Герцеговиной решающий для нашей сборной. Нужно собрать всех креативных игроков, которые будут в форме. Я надеюсь, что и Буяльский, и Зинченко, которые пропускали предыдущие матчи сборной из-за травм, будут в строю.

В любом случае, считаю, Петраков сделал правильно, что вернул в сборную Малиновского. Другое дело, как тренер будет его использовать. В центре поля у нас есть Зинченко, Буяльский, Малиновский. Правда, Зинченко я сейчас не знаю, в какой форме находится. Малиновский же, как я вижу, набрал форму. Наверное, он сыграет в Одессе с Болгарией, Петраков посмотрит, как может его использовать. Потом будет пять дней отдыха. У Боснии и Герцеговины же будет матч с Финляндией. Это нам тоже на руку. Они набегают и времени на отдых у них будет меньше.

Гармаш в нападении? Я не уверен. Мы все же понимаем, что Гармаш – это не нападающий. Луческу его выпускает в атаку, но это не его позиция. Он игрок середины поля. Отобрать мяч, отдать – в этом он силен. А обыгрывать в штрафной и забивать – это совсем другие умения. Пока Гармаша в стартовом составе сборной Украины я не вижу", - сказал Саленко.

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В статье: Денис Гармаш Украина Олег Саленко Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
sport.ua

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