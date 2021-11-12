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Павелко: Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Прозрачно намекнул

Павелко: Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную

Фото: FootBoom / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прозрачно намекнул, что в будущем Сергей Ребров возглавит сборную Украины.

"Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер - Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет.

Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что он видит Сергея своим сменщиком. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым.

Мне нравится то, что между ними полное взаимопонимание. Нет ревности между ними", - сказал Павелко.

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В статье: Сергей Ребров Украина Андрей Павелко
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Источник:
Радио НВ

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Комментарии (2)
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Kristo (Львов)
12.11.2021 в 16:47
А для чего об этом говорить именно сейчас? Что бы Петракову было приятнее работать? Что за вброс такой?
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KadimXa (Харьков)
12.11.2021 в 16:46
Какой же этот павелко пет#х. Очень ободряющее интервью перед самым важным матчем сборной. По сути Сказал прямо , ждут что Петраков обосрется и на его место поставим Своего Реброва.
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