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Ризнык: Знал, что дебютирую, тренеры сразу сказали готовиться на второй тайм

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кипер дебютировал в составе сборной Украины

Ризнык: Знал, что дебютирую, тренеры сразу сказали готовиться на второй тайм

Новина українською

Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал свой дебют в составе сборной Украины в товарищеском матче с Болгарией (1:1).

"Я знал, что дебютирую, мне тренеры сразу сказали готовиться на второй тайм. Я был готов играть.

Конечно, дебютировать в сборной — это была мечта с детства. Спасибо тренерскому штабу за доверие, ребятам за поддержку. Меня все поддерживали", - сказал Ризнык.

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В статье: Ворскла (Полтава) Украина Дмитрий Ризнык
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Источник:
ТК Футбол

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