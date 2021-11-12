Ризнык: Знал, что дебютирую, тренеры сразу сказали готовиться на второй тайм

Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал свой дебют в составе сборной Украины в товарищеском матче с Болгарией (1:1).

"Я знал, что дебютирую, мне тренеры сразу сказали готовиться на второй тайм. Я был готов играть.

Конечно, дебютировать в сборной — это была мечта с детства. Спасибо тренерскому штабу за доверие, ребятам за поддержку. Меня все поддерживали", - сказал Ризнык.