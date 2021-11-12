Национальная сборная Украины
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Ризнык: Знал, что дебютирую, тренеры сразу сказали готовиться на второй тайм
Кипер дебютировал в составе сборной Украины
Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал
"Я знал, что дебютирую, мне тренеры сразу сказали готовиться на второй тайм. Я был готов играть.
Конечно, дебютировать в сборной — это была мечта с детства. Спасибо тренерскому штабу за доверие, ребятам за поддержку. Меня все поддерживали", - сказал Ризнык.
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Источник:ТК Футбол
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