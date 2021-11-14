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Матч Украины против Боснии и Герцеговины рассудит арбитр, работавший на финале ЛЧ в прошлом сезоне
Для "сине-желтых" поединок еще более важен, чем финал еврокубка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил арбитров на финальный матч для сборной Украины в рамках группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022. На поединке будет работать испанская бригада судей во главе с Антонио Матео Лаосом.
Линейными арбитрами будут Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый судья – Хосе Луис Мунуэр Монтеро.
Также их соотечественники будут помогать на системе видеоповторов: главный арбитр – Рикардо де Бургос Бенгоечеа, его ассистент – Гильермо Куадра Фернандес.
Отметим, что Антонио Матео Лаос работал на последнем на данный момент финале Лиги чемпионов, в котором “Челси” обыграл “Манчестер Сити”. Напомним, что в том поединке принимал участие украинец Александр Зинченко.
Встреча между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 16 ноября в Зенице.
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