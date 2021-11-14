Матч Украины против Боснии и Герцеговины рассудит арбитр, работавший на финале ЛЧ в прошлом сезоне

УЕФА назначил арбитров на финальный матч для сборной Украины в рамках группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022. На поединке будет работать испанская бригада судей во главе с Антонио Матео Лаосом.

Линейными арбитрами будут Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый судья – Хосе Луис Мунуэр ​​Монтеро.

Также их соотечественники будут помогать на системе видеоповторов: главный арбитр – Рикардо де Бургос Бенгоечеа, его ассистент – Гильермо Куадра Фернандес.

Отметим, что Антонио Матео Лаос работал на последнем на данный момент финале Лиги чемпионов, в котором “Челси” обыграл “Манчестер Сити”. Напомним, что в том поединке принимал участие украинец Александр Зинченко.

Встреча между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 16 ноября в Зенице.