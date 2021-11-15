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Шехич: С Украиной мы должны сохранять концентрацию
Боснийцы на собираются сливать матч Украине
nfsbih.ba
Голкипер сборной Боснии и Герцеговины Ибрагим Шехич поделился ожиданиями перед поединком отбора
"Мы все разочарованы и опечалены таким итогом отбора. Непросто подготовиться после такого поражения (1:3 от Финляндии).
Но мы должны сохранять концентрацию в последнем матче, чтобы отблагодарить наших фанатов. Мы не можем позволить себе рисковать репутацией нашей сборной. Игроки это понимают, особенно молодежь. Они также должны взять на себя ответственность и работать, чтобы вырасти в новых лидеров этой команды.
Это командный вид спорта, и мы все виноваты в каждом поражении, и вместе мы празднуем победы. В субботу наш соперник был более мотивирован, и это очень расстраивает. Если мы не войдем в игру на сто процентов, мы не сможем никого победить, и нам придется изменить это мышление в будущем. Были игры, в которые мы играли хорошо, например, Франция, Украина и Казахстан на выезде. Почему-то мы лучше играли на выезде, как будто некоторые игроки не справлялись с давлением, когда мы играем на своем поле", - заявил Шехич.
Напомним, Босния и Герцеговина 16-го ноября примет сборную Украины в финальном матче отбора на ЧМ-2022 года, при этом хозяева уже потеряли шансы на выход, в то время как Украина продолжает борьбу за второе место.
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