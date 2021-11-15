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Малиновский: Нельзя говорить, что мы плохо играли в этой квалификации

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Завтра будет последний экзамен

Малиновский: Нельзя говорить, что мы плохо играли в этой квалификации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Stanislav Vedmid

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в пресс-конференции, посвященной матчу отбора ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины.

— Какое сейчас настроение, атмосфера в команде после ничьей в контрольном матче с Болгарией?

— Атмосфера, как всегда, отличная, потому что мы провели неплохой поединок с Болгарией. Была более важная общая картина игры, но мы хорошо прессинговали соперников, контролировали мяч, атаковали через фланги. Да, в той встрече мы не реализовали много моментов, но проигрывая, мы постоянно атаковали. Это был товарищеский поединок, все понимают, что завтра будет официальный матч.

— Что случилось с командой после успешной квалификации на Евро и хорошего результата на самом чемпионате Европы?

— На самом деле, ситуация неплохая, перед нами стоит задача получить нужный результат — победу. У нас были неплохие матчи, но мы нередко пропускали на последних минутах, где-то чуть-чуть не везло. Завтра мы будем играть за выход в плей-офф. Нельзя говорить, что мы плохо играли в этой квалификации, у нас есть задача, можно сказать, нас ждет последний экзамен.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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fanat_football (Херсон)
15.11.2021 в 19:51
Конечно нельзя. Потому что играли отвратительно!
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