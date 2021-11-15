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Сборная Украины провела финальную тренировку перед Боснией - ФОТО

Национальная сборная Украины
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Решающий матч в группе уже во вторник

Сборная Украины провела финальную тренировку перед Боснией - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Сборная Украины в Зенице на стадионе "Билино Поле" провела пердматчевую тренировку перед поединком отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

Перед началом вечерней тренировки Александр Петраков поздравил именинника Виктора Цыганкова, которому сегодня исполнилось 24 года. Подарок от команды традиционный — футболка с соответствующими возрасту цифрами и подписями партнеров.

Разминка в первой части тренировки снова была насыщена интересными игровыми упражнениями от тренера по физподготовке и реабилитации.

Дополнили работу задачи по координации и скорости принятия решений. После этого, тренерский штаб перешел к основной работе — предигровой тренировке, целью которой является финализация всего подготовительного процесса к главному матчу на этом этапе отбора.

Занятие прошло с энтузиазмом и заряженностью на максимальный эффект от выполняемой работы.

"Билино Поле" украинцы покидали в позитивном настроении, с которым собираются приехать сюда и завтра на игру против сборной Боснии и Герцеговины, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ

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