Сборная Украины провела финальную тренировку перед Боснией - ФОТО

Сборная Украины в Зенице на стадионе "Билино Поле" провела пердматчевую тренировку перед поединком отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

Перед началом вечерней тренировки Александр Петраков поздравил именинника Виктора Цыганкова, которому сегодня исполнилось 24 года. Подарок от команды традиционный — футболка с соответствующими возрасту цифрами и подписями партнеров.

Разминка в первой части тренировки снова была насыщена интересными игровыми упражнениями от тренера по физподготовке и реабилитации.

Дополнили работу задачи по координации и скорости принятия решений. После этого, тренерский штаб перешел к основной работе — предигровой тренировке, целью которой является финализация всего подготовительного процесса к главному матчу на этом этапе отбора.

Занятие прошло с энтузиазмом и заряженностью на максимальный эффект от выполняемой работы.

"Билино Поле" украинцы покидали в позитивном настроении, с которым собираются приехать сюда и завтра на игру против сборной Боснии и Герцеговины, которая начнется в 21:45 по Киеву.