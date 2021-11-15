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Сборная Украины провела финальную тренировку перед Боснией - ФОТО
Решающий матч в группе уже во вторник
Фото Павла Кубанова - УАФ
Перед началом вечерней тренировки Александр Петраков поздравил именинника Виктора Цыганкова, которому сегодня исполнилось 24 года. Подарок от команды традиционный — футболка с соответствующими возрасту цифрами и подписями партнеров.
Разминка в первой части тренировки снова была насыщена интересными игровыми упражнениями от тренера по физподготовке и реабилитации.
Дополнили работу задачи по координации и скорости принятия решений. После этого, тренерский штаб перешел к основной работе — предигровой тренировке, целью которой является финализация всего подготовительного процесса к главному матчу на этом этапе отбора.
Занятие прошло с энтузиазмом и заряженностью на максимальный эффект от выполняемой работы.
"Билино Поле" украинцы покидали в позитивном настроении, с которым собираются приехать сюда и завтра на игру против сборной Боснии и Герцеговины, которая начнется в 21:45 по Киеву.
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