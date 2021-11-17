Сборная Украины не пропустила гол впервые за 12 матчей

Матч против сборной Боснии и Герцеговины действительно стал знаковым для сборной Украины. Команда Александра Петракова одержала победу со счетом 0:2, которая вывела ее в плей-офф отбора на Чемпионат мира 2022 года.

А еще сборная Украины не пропустила впервые за 12 матчей. Неудачная серия началась в матче против сборной Нидерландов на Евро-2020, который мы проиграли 2:3. Затем последовала победа над Северной Македонией со счетом 2:1, затем поражение от Австрии 0:1.

В плей-офф Евро Украина пропустила один гол от Швеции и четыре от Англии. После того как сборную возглавил Петраков, она пропустила два гола от Казахстана, а также по одному от Франции, Чехии, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Болгарии.

В последний раз Украина не пропускала в товарищеском матче против Кипра, который перед началом Евро выиграла со счетом 4:0.

Напомним, что Украина прошла групповой этап отбора в ЧМ-2022 без поражения – на счету сине-желтых две победы и шесть ничьих. В плей-офф украинская сборная попала в число несеянных.