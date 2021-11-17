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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины не пропустила гол впервые за 12 матчей

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Георгий Бущан постарался

Сборная Украины не пропустила гол впервые за 12 матчей

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Матч против сборной Боснии и Герцеговины действительно стал знаковым для сборной Украины. Команда Александра Петракова одержала победу со счетом 0:2, которая вывела ее в плей-офф отбора на Чемпионат мира 2022 года.

А еще сборная Украины не пропустила впервые за 12 матчей. Неудачная серия началась в матче против сборной Нидерландов на Евро-2020, который мы проиграли 2:3. Затем последовала победа над Северной Македонией со счетом 2:1, затем поражение от Австрии 0:1.

В плей-офф Евро Украина пропустила один гол от Швеции и четыре от Англии. После того как сборную возглавил Петраков, она пропустила два гола от Казахстана, а также по одному от Франции, Чехии, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Болгарии.

В последний раз Украина не пропускала в товарищеском матче против Кипра, который перед началом Евро выиграла со счетом 4:0.

Напомним, что Украина прошла групповой этап отбора в ЧМ-2022 без поражения – на счету сине-желтых две победы и шесть ничьих. В плей-офф украинская сборная попала в число несеянных.

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В статье: Украина Национальная сборная Украины Георгий Бущан отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (4)
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vlotko (Броди)
17.11.2021 в 00:20
Сьогодні для України удачний футбольний день, всі наші збірні добилися успіху.
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
17.11.2021 в 00:18
Жора Бущан - звір!
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0
0
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Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 00:16
Кто ещё утверждает, что при Петракове нет прогресса?..
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
17.11.2021 в 00:43
Андрей Шевченко
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0
0


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