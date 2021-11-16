Отбор к ЧМ-2022. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Еще поборемся

Обратили внимание, как боснийские болельщики свистели во время звучания гимна Украины? Их было немного, но настроились очень враждебно. Подобное настроение царило и среди футболистов сборной Боснии и Герцеговины. Несмотря на утрату шансов на продолжение борьбы за Мундиаль, балканская команда не хотела во второй раз подряд уступать на своем поле. Желание уколоть соперника ощущалось в каждом действии хозяев.

В такой ситуации отсутствие Джеко даже пошло на пользу – никто не тянул одеяло на себя. Тренер Боснии и Герцеговины провел широкую ротацию по сравнению с поединком против финнов, но это могло отражаться на структуре игры. Не на характере (с ним все хорошо независимо от фамилий). Украине же нужно было найти баланс – и правильный настрой, и правильное построение игры. Ведь наша сборная, в отличие от Боснии и Герцеговины, охотилась за результатом. И результат был нужен максимальный – победа.

Петраков выбрал такую ​​же модель, что и несколькими днями раньше против Болгарии – с двумя центральными защитниками (но теперь рядом с Матвиенко действовал не Кривцов, а Забарный). С Зинченко, Малиновским и Степаненко в центре поля. Цыганков действовал слева в атаке и чувствовал себя не очень уверенно. Яремчук ожидал передачи с позиции центрального нападающего.

Но в течение первого тайма хорошей передачи дождался только одной – когда Соболь вырезал прострел с левого фланга, Роман немного не дотянулся. Этот момент стал исключительным, ведь до того и после того в первом тайме гости бомбардировали дальней артиллерией. Малиновский и Зинченко били из-за пределов штрафной, Ярмоленко позже тоже бил издалека (а потом – даже из центра поля). Это было остро, но недостаточно убедительно для того, чтобы выйти вперед.

Интересно, что в поединке с Болгарией большинство ударов (65 процентов) произошли из пределов штрафной площади. Но единственный гол прилетел издалека. Возможно, именно поэтому Петраков приказал своим игрокам не возиться с мячом и отказаться от идеи проникновения в чужие владения. Хотя и Босния – это не Болгария. Более того, это была даже не та Босния, которую мы видели в первом тайме львовского поединка. На этот раз балканцы не поднимали линию обороны, не предоставляли свободные зоны.

В атаке у них, правда, получалось немного. До поры до времени единственной остротой оставался заброс из глубины на Демировича и его удар в одно касание. Однако моментом, состоявшимся аккуратно перед свистком на перерыв, Босния и Герцеговина затмила весь конструктив, ранее созданный Украиной. Это была подача углового, удар Гаджикадунича головой Бущан со сверхусилиями перевел в штангу, а затем уже мяч панически выбили из гущи игроков, не позволив боснийцам сыграть на добивании. Но ведь было очень угрожающе.

Тревожный звоночек украинцы восприняли как надо – вторую 45-минутку начали уже иначе. С контроля над мячом, а значит и над игрой. Оружием выбрали позиционные атаки, и они проходили. Сначала после долгой подготовки Малиновский нашел впереди Романа Яремчука, но нападающий пробил неудачно. А потом Виктор Цыганков сумел прорваться левым флангом и выполнить передачу, Ярмоленко под опекой оппонента не сумел сыграть в мяч, но Зинченко был там, где нужно – 0:1. Вскоре в Финляндии отличилась и сборная Франции.

Теперь оставалось просто спокойно довести этот матч до победы. В середине тайма, правда, был очень напряженный период – когда прошло несколько навесных передач во владения Бущана, когда в падении через себя бил Превляк (Бущан вытащил из-под перекладины). Показалось, что может Украина и содрогнуться, но нет… Удалось поймать соперника на контратаке: боснийцы пошли вперед большими силами и пропустили передачу от Шапаренко на Довбика. Артем укротил мяч, довел его до ворот и удачно пробил – 0:2.

Дальше уже все было спокойно – удар Зинченко со штрафного, дальний удар Сидорчука, еще один супер-момент Довбика, после которого мяч с линии ворот выбил полевой игрок Ковачевич. А Франция в это время забила во второй раз. Так что с горем пополам сборная Украины прошла в плей-офф, где будет не сеяной и где столкнется еще с двумя соперниками.

Можно порадоваться по поводу промежуточного успеха, но до глобального еще далеко.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D. 10-й тур

16.11.2021. Зеница. "Билино Поле"

Арбитр в поле – Матеу Лаос (Испания)

Босния и Герцеговина – Украина 0:2

Голы: Зинченко 59, Довбик 79

Босния и Герцеговина: Василь – Сушич, Ковачевич, Гаджикадунич, Ахмедходжич – Гояк (Цимирот 64), Хаджиахметович (Налич 71), Прчич (Крунич 64) – Менало (Превляк 71), Демирович (Кодро 80), Стеванович

Украина: Бущан – Соболь (Шапаренко 64), Матвиенко, Забарный, Тымчик – Степаненко, Зинченко, Малиновский (Сидорчук 81) – Цыганков (Зубков 75), Яремчук (Довбик 75), Ярмоленко (Караваев 81)

Предупреждения: Демирович 66 – Забарный 66