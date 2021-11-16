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Отбор к ЧМ-2022. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Еще поборемся

Национальная сборная Украины
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(7 голосов)

Франция тоже обеспечила нужный результат

Отбор к ЧМ-2022. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Еще поборемся

Фото - Ассоциация футбола Боснии и Герцеговины

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Обратили внимание, как боснийские болельщики свистели во время звучания гимна Украины? Их было немного, но настроились очень враждебно. Подобное настроение царило и среди футболистов сборной Боснии и Герцеговины. Несмотря на утрату шансов на продолжение борьбы за Мундиаль, балканская команда не хотела во второй раз подряд уступать на своем поле. Желание уколоть соперника ощущалось в каждом действии хозяев.

В такой ситуации отсутствие Джеко даже пошло на пользу – никто не тянул одеяло на себя. Тренер Боснии и Герцеговины провел широкую ротацию по сравнению с поединком против финнов, но это могло отражаться на структуре игры. Не на характере (с ним все хорошо независимо от фамилий). Украине же нужно было найти баланс – и правильный настрой, и правильное построение игры. Ведь наша сборная, в отличие от Боснии и Герцеговины, охотилась за результатом. И результат был нужен максимальный – победа.

Петраков выбрал такую ​​же модель, что и несколькими днями раньше против Болгарии – с двумя центральными защитниками (но теперь рядом с Матвиенко действовал не Кривцов, а Забарный). С Зинченко, Малиновским и Степаненко в центре поля. Цыганков действовал слева в атаке и чувствовал себя не очень уверенно. Яремчук ожидал передачи с позиции центрального нападающего.

Но в течение первого тайма хорошей передачи дождался только одной – когда Соболь вырезал прострел с левого фланга, Роман немного не дотянулся. Этот момент стал исключительным, ведь до того и после того в первом тайме гости бомбардировали дальней артиллерией. Малиновский и Зинченко били из-за пределов штрафной, Ярмоленко позже тоже бил издалека (а потом – даже из центра поля). Это было остро, но недостаточно убедительно для того, чтобы выйти вперед.

Интересно, что в поединке с Болгарией большинство ударов (65 процентов) произошли из пределов штрафной площади. Но единственный гол прилетел издалека. Возможно, именно поэтому Петраков приказал своим игрокам не возиться с мячом и отказаться от идеи проникновения в чужие владения. Хотя и Босния – это не Болгария. Более того, это была даже не та Босния, которую мы видели в первом тайме львовского поединка. На этот раз балканцы не поднимали линию обороны, не предоставляли свободные зоны.

В атаке у них, правда, получалось немного. До поры до времени единственной остротой оставался заброс из глубины на Демировича и его удар в одно касание. Однако моментом, состоявшимся аккуратно перед свистком на перерыв, Босния и Герцеговина затмила весь конструктив, ранее созданный Украиной. Это была подача углового, удар Гаджикадунича головой Бущан со сверхусилиями перевел в штангу, а затем уже мяч панически выбили из гущи игроков, не позволив боснийцам сыграть на добивании. Но ведь было очень угрожающе.

Тревожный звоночек украинцы восприняли как надо – вторую 45-минутку начали уже иначе. С контроля над мячом, а значит и над игрой. Оружием выбрали позиционные атаки, и они проходили. Сначала после долгой подготовки Малиновский нашел впереди Романа Яремчука, но нападающий пробил неудачно. А потом Виктор Цыганков сумел прорваться левым флангом и выполнить передачу, Ярмоленко под опекой оппонента не сумел сыграть в мяч, но Зинченко был там, где нужно – 0:1. Вскоре в Финляндии отличилась и сборная Франции.

Теперь оставалось просто спокойно довести этот матч до победы. В середине тайма, правда, был очень напряженный период – когда прошло несколько навесных передач во владения Бущана, когда в падении через себя бил Превляк (Бущан вытащил из-под перекладины). Показалось, что может Украина и содрогнуться, но нет… Удалось поймать соперника на контратаке: боснийцы пошли вперед большими силами и пропустили передачу от Шапаренко на Довбика. Артем укротил мяч, довел его до ворот и удачно пробил – 0:2.

Дальше уже все было спокойно – удар Зинченко со штрафного, дальний удар Сидорчука, еще один супер-момент Довбика, после которого мяч с линии ворот выбил полевой игрок Ковачевич. А Франция в это время забила во второй раз. Так что с горем пополам сборная Украины прошла в плей-офф, где будет не сеяной и где столкнется еще с двумя соперниками.

Можно порадоваться по поводу промежуточного успеха, но до глобального еще далеко.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D. 10-й тур
16.11.2021. Зеница. "Билино Поле"
Арбитр в поле – Матеу Лаос (Испания)

Босния и Герцеговина – Украина 0:2
Голы: Зинченко 59, Довбик 79

Босния и Герцеговина: Василь – Сушич, Ковачевич, Гаджикадунич, Ахмедходжич – Гояк (Цимирот 64), Хаджиахметович (Налич 71), Прчич (Крунич 64) – Менало (Превляк 71), Демирович (Кодро 80), Стеванович

Украина: Бущан – Соболь (Шапаренко 64), Матвиенко, Забарный, Тымчик – Степаненко, Зинченко, Малиновский (Сидорчук 81) – Цыганков (Зубков 75), Яремчук (Довбик 75), Ярмоленко (Караваев 81)

Предупреждения: Демирович 66 – Забарный 66

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (255)
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Spokoyno (Київ)
17.11.2021 в 01:21
Бились, бились і до битв докотились Я за Шотландію Авжеж з перемогою, утім як сказав "ЛЕВ матчу" то були лише квіточки ягідки попереду Ну і де ті ексПЕРДи, які волали, що Циганков, Зінченко та Шапаренко зайві...
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
17.11.2021 в 00:57
Самый главный лейтмотив этой игры - это то, что боснийцы г.а.н.д.о.н.ы. полные. Возможно не все, но те, кто был на стадионе так точно. Мне 35 лет, а внимательно слежу за футболом я с Евро-96, то есть уже 25 лет я как в теме. Четверть века! Матчей пересмотрел немерено, как по телику, так и в живую. И ни разу я не видел, что бы освистывали чужой гимн. Ни разу!!! Я бы еще понял, если бы мы освистали ка.ца.пс.кий гимн. Но здесь есть весомая причина. А они наш за что? Мы их города бомбили что ли???? Что мы им сделали плохого? Во Львове мы боснийский гимн освистывали??? Это позорище!!! Босния дно!!! Это дикие варвары, а не люди!
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+9
-1
Dimka26 (Чернигов)
17.11.2021 в 01:00
не так давно британцы освистывали гимн Украины во время боя Усика
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
17.11.2021 в 01:02
Смотрел тот бой, но свиста во время гимна что-то не заметил...
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 01:01
ну, бывало всякое, но тут я не видел никакого мотива свистеть. кроме того, перед матчем босые совершили вялую попытку прыгнуть на наш сектор
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0
0
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hoy (Київ)
17.11.2021 в 01:06
Мусульмане чёрножопые вонючие
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0
-1
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NORDOS
17.11.2021 в 00:50
От я не могу Звичайно Динамо для збірної України - це все: тренери, гравці, стиль гри! Динамо - це серце українського футболу! не якийсь там шахтьор, де українці на другому чи навіть третьому плані. ну як вони можуть бути лідерами в збірній, якщо в клубі є обслугою для бразіл?
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
17.11.2021 в 01:00
Золоті слова друже, повністю згоден!!!
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0
-1
мы за динамо (киев)
17.11.2021 в 01:00
те саме стосується зінченка і десь так маліновського. вони не креативщики. лише на підхваті в топклубах. на них фундамент не побудуєш. а ось з вкдк в збірну приходять якісні футболісти. виключно основа.
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0
0
prim_er (Київ)
17.11.2021 в 00:50
Всем ненавистникам и поклонникам этого сайта - срочное сообщение, нужен новый ресурс! где срачи о футболе можно будет разводить более эффективно, не нужно будет листать ленту и искать непонятно что. Ибо грядет..! все существующие ресурсы то х#ня, но появится новый!.. который порвет всех
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0
0
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Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 01:02
Интересно, интересно... А поподробней можно товарищ? Где встать в очередь на записаться? Я мастер спорта по срачу, стаж 9 лет. Со мной будет мальчик Витя.
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0
0
vlotko (Броди)
17.11.2021 в 00:37
Я дивуюся Малиновському при виконанні кутових. Вже другу гру він не може подати кутовий. І ніхто йому не скаже, лишися цього "ровера ", дай нехай інший ігрок подає кутові.
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.11.2021 в 00:36
Довбыку нужно уходить в топ чемпионат и это факт,только так он выйдит на уровень Левандовского)))), Шапаренко тоже и очень срочно!!! Цыганков не на своем фланге и ему очень тяжело,хотя он может делать разницу Сербы с Испанцами знают! Малина как не в своей тарелке,но это может из-за того микроконфликта! Яремчук не играет в Бенфике и теряят форму,может адаптации,но это неточно! Ярмоле тоже нужна практика,возможно нужно подумать о варианте с Дженоа,ну или хоть в Турцию,там где будет играть,а ещё лучше возврат в Динамо и продажа Цыганков,двух зайцев! Зубкову тоже нужен шаг вперёд, Ференцварош хорошо,но можно лучше! Если Мудрик и Судаков будут получать практику,то возможно получат шанс в сборно,Мудрик единственное усиление левого фланга,пока! Как-то так)))
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0
-1
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IvaneZZZ (Київ)
17.11.2021 в 00:40
Зубков очень посредственный игрок, прямолинейный и примитивный на поле. Его берут, так как не тальтернативы. Может Мудрык дозреет
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0
-2
Artemanat (Кривой Рог)
17.11.2021 в 00:42
Я не спорю за Зубкова,но ему нужно двигаться дальше,он тоже играет не на своём фланге! Мудрику нужно больше практики,может аренда не в УПЛ
+1
-1
Консул Лаптевых (Львiв)
17.11.2021 в 00:44
В следующем году его выкупит Динамо и будет второй Супряга
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0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:35
тут было много гыгыкающих про ничью и днищный уровень, девчонки, ваш выход
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0
-2
avatar
IvaneZZZ (Київ)
17.11.2021 в 00:51
Про уровень, к сожалению, согласен. Очень посредственая наша сборная, слабенько и в атаке и в защите
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 01:04
посредственная по сравнению с кем? Босния делает неплохой мобильный автобус, который взял очко с Францией. с такими нам всегда было тяжелее всего играть, взяли 3 при игровом преимуществе
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.11.2021 в 00:32
Вы з.а.е.б.а.л.и тут попускать Яремчука и восхвалять Довбика. Да, Артём молодец, базара ноль. Но Роман основной форвард, просто у него сейчас небольшой спад. Он забивал сербам и португальцам, нидерландцам и македонцам на Евро! Короткая у вас память господа, ой короткая!
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+8
-3
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.11.2021 в 00:33
Рот закрой, бычара! Матч всё показал! Таой основной форвард совсем не форвард и совсем не основной! И дынамо - не машина!
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+2
-7
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Динамо-машина (Киев)
17.11.2021 в 00:48
Бычара - это твоя суть по жизни, чёрт ты галимый. А если бы ты хоть чуть-чуть разбирался в футболе, то знал бы, что судят не по одному матчу игрока, а по большой серии игр на самом высоком уровне.
+3
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.11.2021 в 00:34
З а.е.б.а.л. ты всех со своим никакущим Яремчуком и дынамой!
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+2
-8
avatar
NORDOS
17.11.2021 в 00:39
в збірній динамівська філософія гри і це лише дурні не можуть визнати
+3
-3
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Serega1111 (Киев)
17.11.2021 в 01:07
Довбик прибавляет и это есть хорошо, что второй форвард подтягивается к первому. Но первый на данный момент - по любому Яремчук, по другому быть не может - острее, резче, разнообразнее, опытнее, играет в сильном чемпионате. Да, сейчас спад, пару матчей не забивает, но такое у любого форварда может быть. Довбику перейти бы в клуб посильнее, только не в Шахту - будет сидеть под Траоре однозначно, когда тот вернется. В светлое будущее Днепра-1 чего-то не верится...
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+1
0
Comment06 (Украина)
17.11.2021 в 00:30
Все хорошо, что хорошо кончается, и победителей не судят, но... 1. Очередные полтора инфарктных тайма 2. Еле-еле на последних минутах последнего тайма со вторым составом деморализованной Боснии(56я команда мирового рейтинга), с помощью немотивированных чемпионов мира выползли из самой слабой группы с Финляндией(60я), Казахстаном(125), сыграв дома со всеми вничью, а с казахами и в гостях! Слава Богу, пронесло! Какое чудо должно произойти, чтобы уже в первом гостевом стыке из одного матча (кстати, ну почему из одного?!) обыграть Италию, Португалию, да и Шотландию, Швецию, Уэльс? Конечно, спасибо и поздравления сборной, ТШ с Петраковым - вышли из безнадежной ситуации, но игру, стойкость, характер надо улучшать. Оставляют надежду две боевые ничьи с чемпионами мира. По Бущану- конечно, вытянул две плюхи с ленточки, но били же головой из вратарской площадки! Где же он был в моменты ударов? А вообще, тяжелая ноша- быть болельщиком сборной Украины!
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:36
нытье с ушами, даже он боснийские фанаты поддерживали как могли свою команду после матча, а ты нытье с ушами)
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0
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.11.2021 в 00:27
С победой Украина !!! Искренне рад за вас !
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+5
-1
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NORDOS
17.11.2021 в 00:29
сенк ю, москалю
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-3
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Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 00:40
Сьогодні Алекс українець, потвора ти жовтопуза.
0
-2
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Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 00:44
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.11.2021 в 00:49
Совсем забыл, это само собой Я пока не дома, чуть попозже
+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
17.11.2021 в 00:19
Шкода, що італійці просрали перше місце в групі! Був би шанс в стиках з швейцарцями зіграти і вернути їм "боржок" за нашу дискваліфікацію...
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+7
0
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IvaneZZZ (Київ)
17.11.2021 в 00:14
Спасибо за победу. но есть пару но.1. Удача была на нашей стороне, наверно вернулось то что должны были ложить Казахстану2. Просвета в игре сборной нет и не будет. Мы очень посредственная команда, наверное одна из самых слабых версий сборной за все 30 лет. Ни в атаке, ни в защите нет уверенности3. Яремчуку вечно чего то не хватает. Как писали "Пеле делат все тоже только на мгновение раньше", дак Яремчук делает все тоже, только на мгновение позже.4. Уйдет Ярмоленко совсем будет печально в атаке.5. Довбык неплохо, нужно больше времени давать
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+4
-2
rivnenskyi (Рівне)
17.11.2021 в 00:10
Сподобалися - Бущан, Забарний, Соболь, Степаненко, Ярмола, Довбик. Не сподобалися - Малиновський, Зінченко, Циганков. По Яремчуку питання, звичайно. М'ячів йому геть не давали, тому важко сказати.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
17.11.2021 в 01:25
Чего стоит пас от Малины, который он запорол. Но не хочу особо критиковать Яремчука, его серьезно держали. Он свою функцию выполнил, я уверен, что когда его сняли, боснийцы решили, что Украина в оборону с головой уйдет. Довбыка они не воспринимали. Отсюда, 2 его выхода на ворота
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0
0
Veminal (Киев)
17.11.2021 в 00:10
Ярмоленко постоянно косячит в передачах теряет мяч - ему нужно заканчивать со сборной или на замену выпускать
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0
-17
rivnenskyi (Рівне)
17.11.2021 в 00:11
Коротка у вас пам'ять.
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+12
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:22
если она вообще есть
+6
0
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Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 00:08
Да, Яремчук и в подмётки не годится Довбыку. Довбык зэ бэст! Наконец-то шо-то разумное появилось в атаке.
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+3
-4
avatar
NORDOS
17.11.2021 в 00:09
Довбик - наший Лукаку
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+3
-3
rivnenskyi (Рівне)
17.11.2021 в 00:12
Тут не факт....Довбик грав у зовсім інших умовах. Яремчуку просто не було як себе проявити. До першого голу у нас нічого попереду не було не через нападників, а через нулячий центр (Зіна, Маліна, Циганков).
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+3
-4
мы за динамо (киев)
17.11.2021 в 00:15
циганков свою гольову викатав. я його всетаки виокремлюю.
+3
-1
Kristo (Львов)
17.11.2021 в 00:07
С Петракова снять приставку И.О.!
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+5
-3
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Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 00:37
И вручить треуголку!
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+1
0
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NORDOS
17.11.2021 в 00:03
пітушня зіна задовбав своїми обрізками, але добре, що гол забив. а потім ще й на фланг пішов номер відробляти, лише головою вертів, як курка на стики з більш серйозними суперниками не варто його взагалі випускати. а так перемогли на класі, що справедливо і очікувано!
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+8
-1
rivnenskyi (Рівне)
17.11.2021 в 00:07
Зіну на палю. Однозначно.
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
17.11.2021 в 00:08
а Шапаренко сразу вышел и голевушку отдал
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+4
0
Консул (Новоград-Волинський)
17.11.2021 в 00:03
Бущан найкращий
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+9
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
17.11.2021 в 00:48
У вівторок побачиш свого найкращого,як 0:8 буде виймать
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0
0
vlotko (Броди)
17.11.2021 в 00:02
Молодці! Тепер чекаємо на Шотландію в спарингу. Казахам привіт.
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+4
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
17.11.2021 в 00:06
Ті постсовіцькі збірні тільки проти нас шкуру рвуть і підсирають постійно, а з іншими командами повну торбу пропускають, барани!
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+3
0
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Prideman (Lviv)
17.11.2021 в 00:14
ну як сакзати..з босняками внічию зіграли 2-2 теж
0
0
vituynia (Черкассы)
17.11.2021 в 00:01
Да уж,немного понервничали,но промежуточный результат есть! Лучший сегодня Бущан. Слабо сыграли Зинченко и Цыганков,но по иронии именно они организовали,такой нужный первый гол. Ну и Довбик за свои пятнадцать минут сыграл в разы острее,чем Яремчук за полтора тайма. Теперь остаётся надеяться на благосклонность жребия.
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+8
-1
мы за динамо (киев)
17.11.2021 в 00:08
довбик отримав таку можливість тому що на полі з"явився плеймейкер, а не зіна-маліна.
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+1
0
DesnaUA (Чернигов)
17.11.2021 в 00:15
Довбик то лучше сыграл, согласен,но если быть честным ,то у довбика пространства в этих двух моментах намного больше было,по счету Босния открылась уже.Интересно как бы Яремчук в тех ситуациях сыграл.
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0
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.11.2021 в 00:01
Теперь все увидели: лучший Довбык, а не Яремчук! Так же хреново сыграли Цыганков и Малина! Если бы Петруччо сделал замены в перерыве - сохранил бы нервы миллионам украинцев! А если бы Артём забил второй - зимой бы ушел за 20 лямов в Италию) Вообще не понимаю как можно сравнивать никакущего Яремчука с Довбыком?!?!?!
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+6
-6
rivnenskyi (Рівне)
17.11.2021 в 00:05
Ну, одного голу буде достатньо. До цього ще варто додати, що в другому моменті він хоч не забив, та відіграв дуже класно. Там йому більше не пощастило. Захисника і воротаря він обіграв як топ футболіст.
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+4
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.11.2021 в 00:07
А якби Петраков зробив заміни в перерві. то могли б і не виграти.
Ответить
+1
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.11.2021 в 00:07
Да, Цыганков - худший игрок в этом матче! Львёнок матча))) Бущан красава! Зина, Малина и Ярема - полный отстой!
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+2
-1
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IvaneZZZ (Київ)
17.11.2021 в 00:15
а пас на Зину кто отдал?
+3
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.11.2021 в 00:27
0-0 би було в кращому випадку якби "худший игрок матчу" по твоєму не обіграв захисника, що мало кому вдавалося і не віддав гольовий пас на пусті ворота, і забили. І невідомо ще чи чи забив би Довбик. А завдання нападаючого, до твого відома може нічим себе майже весь матч не проявити . а потім забити гол чи відати пас після якого просто ногу підставити і ти кращий., бо ти зробив різницю в рахунку і команда виграла. А кращі грають, грають, а результату немає, от так то.
0
-2
фрілансер (Львів)
17.11.2021 в 00:49
думав після перемоги!, після зіграного на "0" матчу в коментарях подякують за гру! але ТолькоДнєпровскіє експєрди так і не вивчили прізвище тренера, але точно знають, коли треба було робити заміни. Тебе в Дженоа помічником не кликали?
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
16.11.2021 в 23:59
Финны славные ребята однако. Как и шведы на ЧЕ. Скандинавы зэ бэст!
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+2
-5
Dimka26 (Чернигов)
17.11.2021 в 00:05
но там есть негры
Ответить
0
-2
мы за динамо (киев)
17.11.2021 в 00:27
то замурзані скандінави.
+1
0
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Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 00:34
то замордовані скандинави
0
-1
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Romerik (YNWA)
16.11.2021 в 23:58
Не знаю, чи є в нас ще матчі до плей-офф, но враховуючи що на лівому фланзі в нас дира, і її затикають Циганковим і Зубковим, яким явно не комфортно там грати, я б на місті Петракова попробував там Мудрика.
Ответить
+2
-6
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
17.11.2021 в 00:01
вот вот, я все жду ну когда же. Парень очень креативный.
Ответить
+1
-5
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IvaneZZZ (Київ)
17.11.2021 в 00:16
да, можно его взять. Скоросной малый
0
-3
ГенриВол (Волочиськ)
17.11.2021 в 00:02
Мудрика потрібно брати обовязково. До стиків ще є час "рости". Інших, нажаль, немає.
Ответить
+4
-6
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Serega1111 (Киев)
17.11.2021 в 00:24
Рановато еще Мудрика брать - слишком бестолков пока
Ответить
+2
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.11.2021 в 00:25
Там нужно пробовать Назаренко! И можно ещё Дубинчака!
Ответить
0
0
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djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 23:55
благо, что для боснийцев эта игра ничего не значила. не тештесь эйфорией. играли 1,5 тайма просто отвратительно. в стыках немотивированных не будет, там будут мощные команды. и спасибо Франции.
Ответить
+4
-1
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Serega1111 (Киев)
16.11.2021 в 23:57
С мотивацией у Боснии все нормально было, не факт, что если им нужно было бы побеждать - то их игра была бы лучшей
Ответить
+2
-1
мы за динамо (киев)
17.11.2021 в 00:12
мотивація дещо здивувала. хто ж це так постарався???
0
0
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Serega1111 (Киев)
17.11.2021 в 00:23
Правильно сказал комментатор - если футболист выходит играть за сборную без мотивации - он, походу, чем-то не тем занимается по жизни
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.11.2021 в 00:27
Кто постарался? Рассея!рассея!рассея!)))) Газпром деньжат подкинул босниякам)
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
16.11.2021 в 23:54
Дед красава. Пазика очень вовремя сдыхались. Всем перспективным в лице Шапаренки и Довбика срочно валить за кордон. Седан в очередной раз доказал, что он очень средний футболер. Малина получше, но не на много. Циганков может болеет? Так сдать за год, надо уметь. Как от так.
Ответить
+12
-7
prim_er (Київ)
17.11.2021 в 00:16
чудовий коментар матчу, Ви, просто ТОП експерт футбола, вас треба на посаду головного тренера, якщо що, я проголосую!
Ответить
0
-1
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IvaneZZZ (Київ)
17.11.2021 в 00:17
вы не бухой часом?
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+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.11.2021 в 00:29
Ода всё четко расписал! И по делу! Тоько заслуги Петруччо нет никакой, а по остальным - не в бровь, а в глаз!
0
0
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Spokoyno (Київ)
17.11.2021 в 01:26
Та ще до гри... Не помітити, що саме Циганков з Зінченко створили ПЕРЕМОЖНИЙ гол можна лише заливши очі
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:54
Заміни вчасні - це плюс! Але підбір основного складу - це мінус. Він робиться в основному не по майстерності гравців, а по їх належності до того чи іншого клубу. Пріоритет: спочатку легіонери, Динамо, Шахтар, а потім всі остальні. Шапаренко явно сильніший Малиновського. Та перехвалена ліва нога замість того, щоб пробити ( що від нього чекають, і що він найкраще робить) віддає "прихований" пас в штрафній, причому прихований для всіх!!! Яремчук надто довго без конкуренції в збірній був - маємо результат...
Ответить
+6
-2
rivnenskyi (Рівне)
16.11.2021 в 23:57
Малиновський другий матч поспіль доводить, що в збірну його не викликають не просто так. Зінченко, не дивлячись на забитий у пусті ворота також в центрі "ніачом". Циганков....самі бачили - гольова добре, але це єдине, що вдалося Віті за увесь матч.
Ответить
+9
-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:58
...якби Довбик грав в іншій команді з категорії пріоритетних, то був би основним нападником!
Ответить
+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.11.2021 в 00:03
А хрен вам! Он играет в Днепре!!! А не дынамо или шахте!!!
0
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
17.11.2021 в 00:08
Не довго.
0
0
balamyt (Boston)
17.11.2021 в 00:23
Не дождешся ..Довбик в своей команде играет..
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.11.2021 в 00:28
Чого мені ждати, він буде скоро у шахтьорі Бразилія.
0
0
rivnenskyi (Рівне)
16.11.2021 в 23:54
Ну, зайняли своє законне друге місце в групі. Петраков з завданням впорався - вивів у плей-оф. Далі вже як пощастить. Лузером дядько в історію не ввійде.
Ответить
+9
-1
мы за динамо (киев)
16.11.2021 в 23:54
де підсумкова таблиця
Ответить
0
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:54
Уря-я-я-я-я-я-я-я-я!!! Лев матчу - Бущан! Коли треба було зіграти як ЛЕВ- він зіграв.
Ответить
+6
-1
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
16.11.2021 в 23:52
УКРАИНА С ПОБЕДОЙ !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Ответить
+12
-1
Ol-g (Одесса)
16.11.2021 в 23:52
Бущан!
Ответить
+6
-1
Не дармоед (Запорожье)
16.11.2021 в 23:51
Василь когда в Заре играл был хорватским воротником,а в итоге играет за БиГ,как такое может быть?
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:23
всегда был боснийцем)
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0
0
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Romerik (YNWA)
16.11.2021 в 23:51
І ще хочеться відмітити Бущана. Просто звірюга, який спас нас від двох голів. Після першого так взагалі чуть серце не стало, але потягнув. Красавчік
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+7
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 23:52
Трьох
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+3
0
Algrab (Костопiль)
16.11.2021 в 23:50
Молодці!!! З пригодами, але в плей- оф вийшли....Далі буде...У всіх виграєм 2-1...
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:56
Тепер змушені, бо 1-1 вже не проканає )))
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
16.11.2021 в 23:50
Очень важен жребий... Только бы не Италия - это гарантированный песец, не умеем мы с ними играть. Португалия, Польша - нуегонах, а вот с Шотландией и Швецией можно и нужно бороться. Шансы близки к 50%
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:52
Польша несеянная
Ответить
0
0
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Serega1111 (Киев)
16.11.2021 в 23:53
А кто там вместо поляков?
0
0
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:56
Наши потенциальные соперники: Италия, Португалия, Швеция, Шотландия и Уэльс
+1
0
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Serega1111 (Киев)
16.11.2021 в 23:58
Ну и хорошо. Уэльс думаю вариант получше Польши будет. Бейл, конечно тоже очень опасная сволочь, но Левандовский сейчас намного опаснее
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:59
Зі всіма є шанси, крім Італії!
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:59
Бэйл уже все. Заканчивает карьеру)) Оно ему не надо этот ЧМ. Да и сдал он давно.
0
0
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Serega1111 (Киев)
17.11.2021 в 00:02
Та такое, эти старички-лидеры умеют собираться. У нас Ярмола, если посмотреть со стороны соперника - тоже должен быть ниочем - возраст, куча травм и постоянная банка в клубе, а вот сборную тянет - дай бог каждому
+4
0
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Serega1111 (Киев)
16.11.2021 в 23:59
Три приемлимых соперника против одного безнадежного и одного о-очень нежелательного - неплохой расклад перед жребием
Ответить
0
0
GastraleR (Запорожье)
16.11.2021 в 23:49
Как же кумарит Вацко!!! такое ощущение что он был в клубе вместе с Пьяничем только вышел от туда на 2 дня позже!!! как так можно вводить могомиллионную аудиторию в заблуждение!!! он вообще готовится к игре??? так бесило что он смог одуплиться что нам не нужно забивать 2 гола если в Хелькенки 0-0!!!
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+9
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 23:57
это всё грибы....
Ответить
+3
-1
Тренерую (Столица)
17.11.2021 в 00:17
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
17.11.2021 в 00:04
Вацко уже давно сдал как комментатор. Лет 10 назад. Часто несет бред, быкует на футболистов других команд
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+1
-1
DesnaUA (Чернигов)
17.11.2021 в 00:05
Да,спец ещё тот,я тоже поржал)
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+1
-1
GastraleR (Запорожье)
17.11.2021 в 01:06
Витя спасибо за диз! иди готовься, надеюсь что с тебя хотя бы премию снимут!
Ответить
0
0
GastraleR (Запорожье)
17.11.2021 в 01:15
и если честно ребят, какого я ...уя должен затра в холод идти и замешивать (в пятером) на бетономешалке 5 кубов бетона и получить на всех 6500грн и если я сделаю что то не так то буду переделывать за свои деньги, а он получая не меньше этого сам не может подготовиться к матчу, причем решаещиму!
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0
0
Spivakj (Кривой Рог)
16.11.2021 в 23:49
Бущана на БАНКУ!!! Довбык в основе!
Ответить
+2
-11
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 23:51
Де більшість іпучий, заглохни.
Ответить
+3
-3
Valerii_Krykun (Wroclaw)
16.11.2021 в 23:48
Бущан ледь не привіз в кінці другого тайму треба виходити і знімати м'яч з голови
Ответить
0
-20
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 23:51
Бущан був кращим, дегенерате
Ответить
+10
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
16.11.2021 в 23:53
Дегенерат твій батя,що не витер тебе об труси
0
-11
Valerii_Krykun (Wroclaw)
16.11.2021 в 23:54
Бущан дерево
0
-13
Рівнянин (Рівне)
17.11.2021 в 01:04
Всяких тут бачив,але ти ексклюзивний єбанат! Один на мільярд!!!
Ответить
0
0
sasha_lv (Львів)
16.11.2021 в 23:48
Норм. Но далі...
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
16.11.2021 в 23:48
Наступні матчі треба грати краще. А так з перемогою!
Ответить
+4
0
Консул (Новоград-Волинський)
16.11.2021 в 23:47
Бущан найкращий
Ответить
+11
-1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
16.11.2021 в 23:47
И вот он плей-офф и снова ......
Ответить
+2
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
16.11.2021 в 23:47
Всех нас с победой! Можем же когда нужно! Как и писал перед матчем сказался индивидуальный класс игроков, а он у наших выше! Ах какой пас выдал Шапа, все таки он куда эффективное выглядит в центре чем Зинченко, а Соболь в свою очередь лучше выглядит на фланге, хз куда тушить Зинченко, но за гол ему спасибо! А как холоднокровно играет Довбык, радует что у нас наконец то начали появляться хорошие напы! Ярмола бизон, казалось бы что ему и кому ещё доказывать, а он и в атаке лупит по воротам и в защите страхует защитников вынося мяч со штрафной! Бущан стена, где нужно потянул выручил! Забавный надёжно, у этого парня большое будущее. Цыганков инородное тело в сборной, может из-за того что не на родном фланге, да и вообще он за последний год сдал как по мне. Матвиенко много ошибок и привозов, разочаровывает. Всех остальные нормально. Ещё раз всех с победой, теперь ждём жеребьевки, удачи нам!!!
Ответить
+9
-1
osadob07 (жмеринка)
16.11.2021 в 23:49
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
16.11.2021 в 23:47
Спасибо финнам за Боснию. А так бы...
Ответить
+2
-10
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.11.2021 в 23:53
Дро, дрочи далі на своїх банкротів
Ответить
+2
-2
Algrab (Костопiль)
17.11.2021 в 00:02
Док, про що говорити з барсодрочіусом- рашистом? Тільки послати...
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 00:13
За базаром следи Алграбь. Я расист, а не рашист.
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:54
а так бы что?
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 00:01
А так бы Тадич, Пьянич... и ж0па.
+2
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
17.11.2021 в 00:10
А Тадич что - колдовал бы?
+1
-1
Dr. House (Поділля)
17.11.2021 в 00:11
Умник, Тадич - серб.
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 00:23
Ой, пардон, пардон.. Джеко конечно же, перепутал.
0
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 00:14
Французам, могли же и не забивать...
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0
0
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Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 00:31
А при чём здесь франконегроиды, если б мы играли с мотивированной Боснией?
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:24
а так бы тебе пришлось сожрать ведро гематогена, который бы очень плохо пах, дурик)
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
17.11.2021 в 00:26
Сам дурак!
0
-1
avatar
Американец 2000
16.11.2021 в 23:47
Испортили всё настроение - Гармаша не выпустили )))))))))))))))С ПОБЕДОЙ ВСЕХ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+2
-6
Консул (Новоград-Волинський)
16.11.2021 в 23:47
Бущан найкращий
Ответить
+8
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 23:52
Однозначно
Ответить
+2
0
avatar
Prideman (Lviv)
16.11.2021 в 23:47
Дякую Довбику за 2 гол...і не розумію як можна було не забити у ворота..де вже немає воротаря..та підніми очі хоч глянь куди бєш...цирк...якщо вже таке не забивати...
Ответить
+5
-1
rivnenskyi (Рівне)
17.11.2021 в 00:02
Довбик дуже класно відіграв в тому епізоді. Прийняв, пробіг, посадив захисника, обіграв голкіпера....так, не забив. Але тут можна говорити, що боснякам пощастило а нам ні. Хоча сам форвард відіграв класно.
Ответить
0
-1
avatar
Prideman (Lviv)
17.11.2021 в 00:19
в моменті коли він забив було легше не забити і в моменті коли він не забив...було легше забити))
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.11.2021 в 23:47
Яка там падлюка перед грою обзивала Бущана дрищаном і що з ним буде Україні піпєц? Бущан- Лев матчу однозначно!!!
Ответить
+15
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 23:52
Смоктарі
Ответить
+4
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.11.2021 в 23:46
Шкода, що Довбик не забив другий гол (це ж треба так умудритись попасти в захисника). Після того, як вели себе боснійці під час виконання нашого гімну хотілось розгрому і приниження тих 3,14дорів!!!
Ответить
+11
0
DesnaUA (Чернигов)
16.11.2021 в 23:51
Згоден!
Ответить
+6
0
oleg dynamo (львівська)
16.11.2021 в 23:44
якби не Бущан путівки не було б...
Ответить
+17
-3
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 23:46
Ответить
+5
-1
avatar
Prideman (Lviv)
16.11.2021 в 23:47
БУЩАНИЩЕ!!
Ответить
+10
-1
Veminal (Киев)
16.11.2021 в 23:47
путивки и так не будет - в отборе Португалия и Италия и всего 3 места
Ответить
+1
-9
avatar
Prideman (Lviv)
16.11.2021 в 23:56
НАШЕ 3))
+1
0
avatar
Prideman (Lviv)
17.11.2021 в 00:02
МАЄ БУТИ
+1
0
storm_ua (Николаев)
16.11.2021 в 23:44
Боже какой же Петраков умничка,создать за несколько игр,из абсолютно беззубой команды,которая перекатывала мяч поперек Поля или на вратаря,просто в машину по созданию голевых моментов...Брависимо...по хорошему конечно должны были побеждать 4-0...но и на том спасибо..Из неприятного ..Яремчук явно в черной полосе..из приятного...благодаря Петракову ,который не боится выпускать молодых и перспективных, у нас есть Довбык.
Ответить
+9
-7
KadimXa (Харьков)
16.11.2021 в 23:46
Ну не 4-0 ,а будет объективно сказать 4-2,точнее 2-4.
Ответить
+2
0
Spivakj (Кривой Рог)
16.11.2021 в 23:47
Ты нормальный)? Он сыграл по старой схеме с теми кто играл при Шеве)) Шо он создал?))))
Ответить
+5
-4
perogiv52 (.)
17.11.2021 в 00:01
Кривой рог разве ты слепой, что команда играет по другому.
+2
-2
avatar
Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 00:13
Дело не только в схеме, хотя и та может выглядеть несколько иначе...
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
16.11.2021 в 23:48
Довбику уже 24.. страшно за наш футбол, "молодые и перспективные".
Ответить
+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
16.11.2021 в 23:43
Клоуни на трибунал получили своє за неповагу... По матчу, було тяжко дивитися перший тайм, но добре що зібралися на другий. Довбик забив два за збірну, но ті два голи перекривають всі незабиті. Нам цей рік щастить. Накінець удача до нас повернулася, що на євро що тут. Але в стиках треба щось робити, бо з такою грою буде важко. З перемогою всіх...
Ответить
+14
-1
dmytrohr (Київ)
16.11.2021 в 23:43
Ну шо?
Ответить
+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.11.2021 в 23:51
Да так... Ещё погорлопаним две игры и успокоимся. До следующего отбора...
Ответить
+2
-5
butre (мама)
17.11.2021 в 00:17
Приятно видеть, как ты отсасываешь и обтекаешь, жывотнае!
+2
0
мы за динамо (киев)
16.11.2021 в 23:42
хоча й гоп ще казати рано, але цей етап завершено з результатом який нас влаштовує. петраков виправдав мою високу довіру. тепер би не наскочити на італію.
Ответить
+10
-1
prim_er (Київ)
16.11.2021 в 23:42
як тільки Олександр Петраков прибрав 'своїх ' футболістів і повернув назад футболістів Шеви, ми виграли у вирішальному матчі, так тримати.
Ответить
+6
-19
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:44
и много чего сделал Малиновский, которого вернули?
Ответить
+3
-6
prim_er (Київ)
17.11.2021 в 00:00
а при чому тут Малиноський, він дійсно зіграв не дуже але на рівні?
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
16.11.2021 в 23:45
При этом полтора тайма были никакими в плане конструктивна.
Ответить
0
-3
perogiv52 (.)
17.11.2021 в 00:05
Причом игроки Шевы, можно за него забыть, играют в другой футбол это же очевидно.
Ответить
0
-2
prim_er (Київ)
17.11.2021 в 00:32
4-4-2 це дійсно, Зовсім інший футбол)))))))
0
0
chyvak1831 (Харків)
16.11.2021 в 23:42
З перемогою!
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+9
0
ponomarenko (Харьков)
16.11.2021 в 23:42
Жду, когда ua-football покажет стопкадр на полсекунды позже паса, и комментарий "эксперта" Ступара, который скажет, что там был явный вне игры у Довбика (по аналогии с "офсайдом" Риаскоса в последней игре Металлиста).
Ответить
+3
-15
Лекарь (село Дарница)
16.11.2021 в 23:44
Кто о чем, а вшивый - про баню.
Ответить
+9
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
16.11.2021 в 23:46
Порівняв хрін з пальцем.
Ответить
+7
0
avatar
Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 00:07
: ) Как бы там ни было, а видео такое есть на канале Металлиста в Ю-тубе...
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 23:54
Навіть боснійські оператори показали що не було Офсайду
Ответить
+1
0
Orest_ua (Kyiv)
17.11.2021 в 00:14
МКГ
Ответить
0
-1
Консул Лаптевых (Львiв)
16.11.2021 в 23:41
Такими деревянными умудрится два ноль выиграть - это действительно впечатляет.
Ответить
+6
-9
Запорізьке Торпедо (zp)
16.11.2021 в 23:44
наши никогда не умели играть против автобусов, тем более против таких что быстро выходили из защиты. очень достойно отыграли
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+5
0
Консул Лаптевых (Львiв)
16.11.2021 в 23:50
После матча с Болгарией как будто в кабаке 5 дней сидели.
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:26
Болгария уже год как без турнирных задач сидит, им бы матч отыграть - да на родную сыроварню быстрее
0
0
kapkan (Луганск)
16.11.2021 в 23:41
Бущан в конце первого тайма сделал ключевой сейв!!!
Ответить
+21
-2
Консул Лаптевых (Львiв)
16.11.2021 в 23:42
Во втором тайме также
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+12
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
16.11.2021 в 23:52
Він мав просто знімати м'яч з голови
Ответить
0
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:41
Все круто! Уверенно! Хотя БиГ очень старалась! Спасибо Франции, реально сильные и Мбапе/Бензема крутые! Довбык реально сильне на сегодняшний день Яремчука! Гол Зинченко, самый важный и переломный! Жаль не суббота))
Ответить
+10
-2
metall5291 (Kharkiv)
16.11.2021 в 23:41
Слава Богу.
Ответить
+6
0
Лекарь (село Дарница)
16.11.2021 в 23:40
Ну вот, Петраков выполнил задачу, которая изначально ставилась перед Шевой. Вывел нашу команду в стыки. Молодцы игроки и тренерский штаб, мои поздравления! Надеюсь, здесь реалистов намного больше, чем идеалистов, мечтавших подвинуть на второе место французов, должны оценить. Но, вот теперь нужна Настоящая Удача, получить более-менее вменяемого соперника, чтобы иметь возможность его обыграть. Удачи нашим парням в стыковых матчах!
Ответить
+10
-1
Камонплей
16.11.2021 в 23:43
А що в тому такого нереального було? перемогти казахстан та вдома боснію? така вже просто неймовірна річ, дійсно..
Ответить
+2
-1
Лекарь (село Дарница)
16.11.2021 в 23:46
Все было реально, кроме первого места.
+1
-1
Камонплей
16.11.2021 в 23:50
якась дивнофєлосовська заява ніби перше місце не від перемог в тих простих матчах залежало, а від якихось вищих метафізичних сил типу гучності рохкання свиней на фермі в малих копанях.
0
-1
Лекарь (село Дарница)
17.11.2021 в 01:17
Сложная для меня философия. Наверное, я для нее слишком слаб. Хороших снов, не болей.
0
-1
avatar
okolegko (Київ)
16.11.2021 в 23:40
Довбик міг би зрости у ціні вдвічі, якби забив свій другий гол. Але маємо...
Ответить
+11
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 23:40
Молодці, другий тайм був прекрасним. Переграли цю бакланську збірну.
Ответить
+8
0
FC Energy (Новая Каховка)
16.11.2021 в 23:40
Цыганкову цена - 5 млн не более. Все запорол, один раз отдать смог и то слава богу, но это не уровень ТОП клуба. Зинченко такой же. Неуверенная победа, как для такого соперника, без Джеко, Пьянича, Колашинаца..
Ответить
+6
-8
avatar
Romerik (YNWA)
16.11.2021 в 23:47
Цыганков ничего и не покажет на этом фланге. Не его это. Левый занят пока Ярмолой. Нужно ждать пока он закончит. Да и к тому сравни Цыганкова с Сербами и Испанцами, где у него есть скорость, тоесть пространство, тоесть игра на контратаках. Вот это его. А проходит стоячего соперника у своей части поля, это не его. Да и не других тоже это..
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
16.11.2021 в 23:51
он и отдать не может. беззубый какой-то. Может фланг не его, но тогда он ОЧЕНЬ ограниченный, как Коноплянка - ждать феерии не стоит, выше середняка не прыгнет
+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
16.11.2021 в 23:48
А хто ще що віддав? тобі ціна одна копійка.
Ответить
+3
-5
FC Energy (Новая Каховка)
16.11.2021 в 23:52
о, дурачок вернулся. Когда человеку "вечно молодому таланту за 25 млн", дают мяч и шансы - а он все порет, отдавая "абы куда" - это грусть и ужас.
+3
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
16.11.2021 в 23:56
Що дурачок то дурачок, тут і так видно, якби не Циганков то какав би ти зараз у свої штани, дурень каховський.
+1
-6
FC Energy (Новая Каховка)
16.11.2021 в 23:58
Черниговский копрофил, гуляй отсюда
+4
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.11.2021 в 00:12
Ніяк не заспокоїшся дурень каховський, іди спати вже, з твоїми коментарями тільки гусей пасти.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:27
ты эти фамилии, кроме Джеко, впервые перед матчем услышал, а щас размахиваешь ими)
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
16.11.2021 в 23:40
Слава Богу.
Ответить
+2
0
Andriy Myronjuk (Рівне)
16.11.2021 в 23:40
Проповзли. Але "Карфаген повинен бути знищеним" - Петракова у відставку.
Ответить
+2
-25
Dimka26 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:40
прямо сейчас? Человек разгреб проблемы Шевченка в группе и теперь вот так?
Ответить
+17
0
Andriy Myronjuk (Рівне)
16.11.2021 в 23:48
а своїх він нащо натворив?
0
-7
KadimXa (Харьков)
16.11.2021 в 23:41
Бред. Иди проспись.
Ответить
+11
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 23:42
Единственное в чем он протупил так это в том что с начала второго тайма не выпустил Шапаренко и Довбыка. Только слепому не было видно что Яремчук и Цыганков лажают. Этим деревяшкам не один тренер не поможет. Только фортуна.
Ответить
+4
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
16.11.2021 в 23:52
Без " деревяшки" 0-0. То Ярмоленко постійно деревяшка, то хто голові передачі віддає , деревяшка, а хто ж тоді не лажав і забивав і після чиїх обігрішив і передач. Мабуть , Cтепний воїн.
0
-3
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 23:56
А к Ярмоленко нет претензий, мужик пашет как вол. Но он уже не молод и не может тащить один. А помочь ему некому.
+3
0
avatar
Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 00:04
Ну, а почему не считаешь это тактический ходом?..
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.11.2021 в 00:16
Та справа в тому, що якщо ти подивишся коментарі по збірній постійно так років за 10 то там до гри і часто після гри Ярмоленко і деревяшка і буратіно, це зараз в цьому році коли вже і горе коментатори побачили , що Ярмоленко тягне збірну України як танк, то вже не говорять , що він деревяний і буратіно.
+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 00:03
Ну ты даёшь, похлеще зеботов мышление... Петраков гребёт то, что досталось и что-то пытается с ними создать, так как "коней на переправе не меняют". Малиновского сегодня видел? Ноги поскрючивало, а чувак козни строил, хотел тренеру диктовать условия и весь матч играть... И это только один из примеров.
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 23:39
С такой игрой сделали все что могли...
Ответить
+1
0
Камонплей
16.11.2021 в 23:39
Неймовірно, заміни (переважно) підсилили гру. Давно такого у нас не бачив.
Ответить
+11
0
дома лучше) (Буда)
16.11.2021 в 23:39
вот в чем разница между РФ и укро..РФ буднично без напряга вышла в стыки, скаклы оборали мол фу..сегодня скаклы еле еле заползли туда же- радости полные штаны
Ответить
+1
-42
avatar
Serega1111 (Киев)
16.11.2021 в 23:41
Пшол нах, чучело казламордое
Ответить
+23
0
FC Energy (Новая Каховка)
16.11.2021 в 23:41
мониторил сайт, малахольный? какое же дурное
Ответить
+15
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 23:41
Подгорает? Плевать на вас, мы вышли в честной борьбе, без нефтедолларовой жеребьёвки.
Ответить
+18
0
KadimXa (Харьков)
16.11.2021 в 23:42
Ахаха-ахаха очень жаль,что мы не можем встретится в этих стыках.
Ответить
+18
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.11.2021 в 23:42
ты хоть понимаешь как жалко ты выглядишь?)
Ответить
+15
0
avatar
Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 23:42
Привет, идиот, как твоё импотентное настроение, пердолит?..
Ответить
+12
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 23:42
У нас нет ни одного поражения!!!
Ответить
+12
-2
Консул Лаптевых (Львiв)
16.11.2021 в 23:43
Украина не проиграла ни одного матча - учись, студент
Ответить
+16
0
Skotparker
16.11.2021 в 23:44
Да рашка уже себе на ЧЕ показала не вышла с группы, где Украина в 1/4 финала пробилась без напряга :)))
Ответить
+16
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
16.11.2021 в 23:44
ПОЦ
Ответить
+11
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 23:46
на йух полетел чмо лаптевое. и очко лечи.
Ответить
+11
0
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 23:48
разница между РФ и Україною в тому, що Українці люди, а на парашкє одна вата.
Ответить
+12
0
friday13 (Львів)
16.11.2021 в 23:54
вертайся в буду, пес
Ответить
+6
0
DesnaUA (Чернигов)
16.11.2021 в 23:56
В.ь.е б@ ть бы тебя током...
Ответить
+6
0
avatar
Serega1111 (Киев)
17.11.2021 в 00:08
А потом ломом, дрыном и кирзачами можно добавить
+2
0
ponomarenko (Харьков)
16.11.2021 в 23:39
Умеют же жернулисты ua-football слегка обосрать даже отличившегося игрока. Видите ли "удачно" пробил у них Довбик. Не "удачно", а мастерски!
Ответить
+15
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.11.2021 в 23:41
пробил действительно охрененно, Василь который Зарю с Лестером вытаскивал, мяч взглядом проводил
Ответить
+9
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.11.2021 в 23:39
благодарен парням еще и за то что заткнули рот боснийскому скаму, который освистывал наш гимн и позволял себе игру с грязьненькими провокациями
Ответить
+17
0
avatar
Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 23:44
Ненадо было нашим флаг России на трибуну тащить... Это боснийцы из-за него так реагировали.
Ответить
0
-3
Tenma7 (Чернигов)
16.11.2021 в 23:51
А какого они эту тряпку на фансектор притащили?
0
0
Orest_ua (Kyiv)
17.11.2021 в 00:17
Трофей
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 00:28
подробности плз
0
0
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
16.11.2021 в 23:38
БРАВО!!! ДЯКУЮ!!!
Ответить
+9
0
Wuddy (Київ)
16.11.2021 в 23:38
Дайош плей-офф зі швайнехаундами!
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
16.11.2021 в 23:37
Молодцы, с нервами как всегда, но задачу выполнили. Как бы там ни сложилось в плей-офф за этот матч большой респект
Ответить
+12
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
16.11.2021 в 23:39
не такие уж и нервы, сели было низко во 2 тайме, но потом исправились
Ответить
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
16.11.2021 в 23:42
При сейве Бущана перед перерывом сердце екнуло...
Ответить
+5
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
16.11.2021 в 23:44
Вернее, за второй тайм.
Ответить
+1
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
16.11.2021 в 23:37
Ну нарешті! Всіх з перемогою! =)
Ответить
+15
0
Djon (Киев)
16.11.2021 в 23:37
Усіх з перемогою!!!!!! Слава Україні!
Ответить
+22
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 23:41
Героям Слава!
Ответить
+13
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.11.2021 в 23:41
Слава Нації!
Ответить
+11
0
KadimXa (Харьков)
16.11.2021 в 23:42
Героям Слава
Ответить
+12
0


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