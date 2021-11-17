Национальная сборная Украины
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Ярмоленко: Победа всегда придает уверенности. Наша цель — попасть на ЧМ
Впереди стыковые матчи
uaf.ua
Один из лидеров
"Победа всегда придает уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель — попасть на чемпионат мира", — написал Андрей после матча.
Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.
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