Ярмоленко: Победа всегда придает уверенности. Наша цель — попасть на ЧМ

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о победе над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выход в плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Победа всегда придает уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель — попасть на чемпионат мира", — написал Андрей после матча.

Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.