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Ярмоленко: Победа всегда придает уверенности. Наша цель — попасть на ЧМ

Национальная сборная Украины
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Впереди стыковые матчи

Ярмоленко: Победа всегда придает уверенности. Наша цель — попасть на ЧМ

uaf.ua

Новина українською

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о победе над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выход в плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Победа всегда придает уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель — попасть на чемпионат мира", — написал Андрей после матча.

Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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