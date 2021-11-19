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Буряк: Если в плей-офф попадутся Португалия или Италия, симпатии арбитров могут быть на их стороне

Национальная сборная Украины
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В любом случае, будет интересно

Буряк: Если в плей-офф попадутся Португалия или Италия, симпатии арбитров могут быть на их стороне

GETTY IMAGES

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк дал комментарий по поводу возможных соперников главной команды нашей страны в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022.

— В этом списке находятся достаточно серьезные команды. Не забывайте, что в матчах с Португалией и Италией судейство другое, к этим грандам есть симпатии со стороны Фемиды. Также у этих команд рейтинг намного выше, чем у нас.

Естественно, кто-то из этих команд сто процентов будет в нашей подгруппе. Из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль. Это возможно сделать, но это сложная задача. Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте, которая у нас есть, а именно — сыграть на чемпионате мира.

— Также нам могут попасться Уэльс, Швеция и Шотландия.

— Я смотрел матчи Шотландии и Швеции. Я считаю, что Швеция случайно проиграла Испании. Учитывая, сколько моментов было создано, шведская команда должна была выигрывать. Много моментов было у шведов. Наверное, только Форсберг имел три хороших момента, но не забил.

Давайте ждать жеребьевки и этих игр. Но я считаю, что формат немного неправильный. Мне кажется, нужно было делать слепую жеребьевку. Это был бы самый оптимальный и более справедливый вариант. В данной ситуации в любом случае несеяным командам попадутся в группу топовые соперники.

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В статье: Украина Леонид Буряк
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Комментарии (3)
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kravaserega (Kyiv)
19.11.2021 в 23:06
С одной стороны - слепой жребий конечно неплохо, но если бы мы были сеянными, то никто б об этом и не говорил, а с другой - болельщикам интереснее смотреть на топ-сборные, а не на условную Македонию
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Zapp Brannigan (Київ)
19.11.2021 в 23:12
Так при сліпому жеребі якраз можливі матчі типу Португалія-Італія, а так вони обоє сіяні і не гратимуть між собою в плей-офф...
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kalan-86 (Анкара)
19.11.2021 в 23:15
Вот именно. Не думаю, что это было бы правильно получить пары Португалия-Италия и Македония-Шотландия к примеру. Этот формат выглядит более интересно но там поглядим, ближе к делу.
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