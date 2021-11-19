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Буряк: Если в плей-офф попадутся Португалия или Италия, симпатии арбитров могут быть на их стороне
В любом случае, будет интересно
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Бывший главный тренер
— В этом списке находятся достаточно серьезные команды. Не забывайте, что в матчах с Португалией и Италией судейство другое, к этим грандам есть симпатии со стороны Фемиды. Также у этих команд рейтинг намного выше, чем у нас.
Естественно, кто-то из этих команд сто процентов будет в нашей подгруппе. Из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль. Это возможно сделать, но это сложная задача. Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте, которая у нас есть, а именно — сыграть на чемпионате мира.
— Также нам могут попасться Уэльс, Швеция и Шотландия.
— Я смотрел матчи Шотландии и Швеции. Я считаю, что Швеция случайно проиграла Испании. Учитывая, сколько моментов было создано, шведская команда должна была выигрывать. Много моментов было у шведов. Наверное, только Форсберг имел три хороших момента, но не забил.
Давайте ждать жеребьевки и этих игр. Но я считаю, что формат немного неправильный. Мне кажется, нужно было делать слепую жеребьевку. Это был бы самый оптимальный и более справедливый вариант. В данной ситуации в любом случае несеяным командам попадутся в группу топовые соперники.
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