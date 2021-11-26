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Шевчук: Надеюсь, в 2022 году Qatar Airways будут заполнены украинскими болельщиками
Мы тоже на это надеемся
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал
"По реакции многих я увидел, что жребий всех порадовал. Надеюсь, что в 2022 году Qatar Airways будут заполнены украинскими болельщиками", — сказал Шевчук.
Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.
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