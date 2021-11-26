Шевчук: Надеюсь, в 2022 году Qatar Airways будут заполнены украинскими болельщиками

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022 , где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"По реакции многих я увидел, что жребий всех порадовал. Надеюсь, что в 2022 году Qatar Airways будут заполнены украинскими болельщиками", — сказал Шевчук.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.