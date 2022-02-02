Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвиенко: Нужно помнить, что в плей-офф могла попасться Италия или Португалия
А с Шотландией можно играть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Шахтера" и
"Соперники достаточно сильные, но нужно помнить, что еще могла попасться Италия или Португалия. Думаю, что силы примерно равны и все зависит только от нас. Если честно, еще не смотрел Шотландию так внимательно, чтобы разбирать футболистов и стиль игры. Шотландский футбол - это длинные передачи, борьба, ауты, угловые. Так что будем акцентировать внимание на этом", — сказал Матвиенко.
Отметим, что уже 24 марта подопечных Александра Петракова ожидает встреча со сборной Шотландии. В случае победы над Шотландией наша сборная получит право сыграть в решающем матче за выход на ЧМ 2022 против победителя пары Уэльс - Австрия.
Популярное сейчас
- "Потом я тебя отблагодарю". Появилось видео с ДТП, в котором пострадал Лучи
- Альянс получил нового владельца, легионеры для Металлиста. Чем жила Первая лига в январе
- Украина - Россия в футзале, Зинченко вернулся, Почеттино обречен. Главные новости за 1 февраля
- Кривцов: Петраков - открытый человек, с которым можно честно поговорить
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО