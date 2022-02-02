Матвиенко: Нужно помнить, что в плей-офф могла попасться Италия или Португалия

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко поделился мнением о соперниках национальной команды в плей-офф отбора ЧМ 2022.

"Соперники достаточно сильные, но нужно помнить, что еще могла попасться Италия или Португалия. Думаю, что силы примерно равны и все зависит только от нас. Если честно, еще не смотрел Шотландию так внимательно, чтобы разбирать футболистов и стиль игры. Шотландский футбол - это длинные передачи, борьба, ауты, угловые. Так что будем акцентировать внимание на этом", — сказал Матвиенко.

Отметим, что уже 24 марта подопечных Александра Петракова ожидает встреча со сборной Шотландии. В случае победы над Шотландией наша сборная получит право сыграть в решающем матче за выход на ЧМ 2022 против победителя пары Уэльс - Австрия.