Официально. Матч Шотландия - Украина перенесен на июнь

Третьего марта 2022-го года Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА с просьбой перенести ее матч квалификации ЧМ-2022 из-за невозможности организовать путешествия и тренировки команды при условии нападения россии и полномасштабной войны.

После консультаций с УЕФА и четырьмя ассоциациями-членами, участвующими в Пути А плей-офф европейской квалификации, ФИФА было единогласно принято решение удовлетворить этот запрос. Матч между Шотландией и Украиной, который был запланирован на 24-е марта 2022-го года, теперь будет перенесен на существующее окно июня, а, следовательно, матч между победителями пары Шотландия - Украина и Уэльс - Австрия также будет перенесен на то же окно.

Кроме того, было согласовано, что матч между Уэльсом и Австрией будет сыгран, как и планировалось ранее, 24-го марта 2022-го года во избежание загруженности календаря в июне.

Остальные детали перенесенных матчей будут объявлены позже, а международное июньское окно будет адаптировано в соответствии с потребностями соответствующих команд после того, как все детали будут согласованы с участниками перенесенных поединков.