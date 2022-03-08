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Официально. Матч Шотландия - Украина перенесен на июнь
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официально. Матч Шотландия - Украина перенесен на июнь
Третьего марта 2022-го года Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА с просьбой перенести ее матч квалификации ЧМ-2022 из-за невозможности организовать путешествия и тренировки команды при условии нападения россии и полномасштабной войны.
После консультаций с УЕФА и четырьмя ассоциациями-членами, участвующими в Пути А плей-офф европейской квалификации, ФИФА было единогласно принято решение удовлетворить этот запрос. Матч между Шотландией и Украиной, который был запланирован на 24-е марта 2022-го года, теперь будет перенесен на существующее окно июня, а, следовательно, матч между победителями пары Шотландия - Украина и Уэльс - Австрия также будет перенесен на то же окно.
Кроме того, было согласовано, что матч между Уэльсом и Австрией будет сыгран, как и планировалось ранее, 24-го марта 2022-го года во избежание загруженности календаря в июне.
Остальные детали перенесенных матчей будут объявлены позже, а международное июньское окно будет адаптировано в соответствии с потребностями соответствующих команд после того, как все детали будут согласованы с участниками перенесенных поединков.
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