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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины без УПЛ. Кому играть против Шотландии за выход на Чемпионат мира?

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Возможно, в таком составе придется играть летом

Сборная Украины без УПЛ. Кому играть против Шотландии за выход на Чемпионат мира?

UA-Футбол
Новина українською

Что будет, если УПЛ не успеют возобновить? Как готовиться и кто сыграет в плей-офф за выход на Чемпионат мира в Катаре? Постарался ответить на этот вопрос в новом видео! Как выглядит сборная Украины Александра Петракова, если туда могут поехать только украинцы-легионеры. Кого забыл? Напиши в комментариях!

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