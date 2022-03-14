Национальная сборная Украины
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Сборная Украины без УПЛ. Кому играть против Шотландии за выход на Чемпионат мира?
Возможно, в таком составе придется играть летом
Что будет, если УПЛ не успеют возобновить? Как готовиться и кто сыграет в плей-офф за выход на Чемпионат мира в Катаре? Постарался ответить на этот вопрос в новом видео! Как выглядит сборная Украины Александра Петракова, если туда могут поехать только украинцы-легионеры. Кого забыл? Напиши в комментариях!
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