Сборная Украины без УПЛ. Кому играть против Шотландии за выход на Чемпионат мира?

Что будет, если УПЛ не успеют возобновить? Как готовиться и кто сыграет в плей-офф за выход на Чемпионат мира в Катаре? Постарался ответить на этот вопрос в новом видео! Как выглядит сборная Украины Александра Петракова, если туда могут поехать только украинцы-легионеры. Кого забыл? Напиши в комментариях!