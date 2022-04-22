  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Президент УАФ: Для сборной Украины запланирован сбор на 28 дней
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент УАФ: Для сборной Украины запланирован сбор на 28 дней

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Национальная команда будет готовиться в Словении

Президент УАФ: Для сборной Украины запланирован сбор на 28 дней

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о сборе национальной команды, после которого она отправится на игру с Шотландией.

"Мы можем рассчитывать на 28 дней пребывания в Словении, на их базе. Если тренеры национальной сборной предложат сменить кемпинг, мы сразу будем рассматривать другие варианты.

На сегодняшний день у нас есть гарантированный сбор на 28 дней, как раз до вылета в Глазго и игры с Шотландией, — сказал Павелко в комментарии для Футбол NEWS.

Напомним, что сборная Украины сыграет 1 июня против Шотландии в Глазго в полуфинальном матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Читайте такжеПетраков довызвал в сборную Украины молодого игрока Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...