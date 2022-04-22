Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент УАФ: Для сборной Украины запланирован сбор на 28 дней
Национальная команда будет готовиться в Словении
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о сборе национальной команды, после которого она отправится на игру с Шотландией.
"Мы можем рассчитывать на 28 дней пребывания в Словении, на их базе. Если тренеры национальной сборной предложат сменить кемпинг, мы сразу будем рассматривать другие варианты.
На сегодняшний день у нас есть гарантированный сбор на 28 дней, как раз до вылета в Глазго и игры с Шотландией, — сказал Павелко в комментарии для Футбол NEWS.
Напомним, что сборная Украины сыграет 1 июня против Шотландии в Глазго в полуфинальном матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший капитан Шахтера, поддержавший российскую оккупацию
- Плюс 86 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Урожайный день. Украинская Армия сбила за четверг 15 воздушных целей
- Директор УПЛ рассказал, что будет с чемпионатом, в случае невозможности доигровки
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Актер, известный по роли Рэя Донована, готовит борщ для украинцев в Польше