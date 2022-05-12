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Головко: Одними спаррингами игровой тонус сборной Украины не поднимешь

Национальная сборная Украины
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Известный тренер - о подготовке ко встрече с Шотландией

Головко: Одними спаррингами игровой тонус сборной Украины не поднимешь

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Известный украинский игрок и тренер Александр Головко высказался о сложности набора оптимальной формы игроками национальной команды через товарищеские поединки.

"Я согласен с решением игроков сборной Украины отказаться от предложения выйти на ЧМ-2022 не по спортивному принципу. Да, сейчас весь мир помогает нам, но это стало бы прецедентом. Сейчас наши шансы протий Шотландию ниже, чем в марте. Тогда мы были бы в лучшем тонусе.

Одними товарищескими матчами его не подымешь. Я считаю правильным то, что мы будем играть и в честной борьбе добывать эту путевку", — сказал Головко.

Напомним, вчера, 11 мая сине-желтые провели свой первый товарищеский матч после начала войны и одержали победу над "Боруссией" Менхенгладбах в Германии (2:1).

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В статье: Украина Александр Головко
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Источник:
ТК Футбол

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