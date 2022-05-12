Головко: Одними спаррингами игровой тонус сборной Украины не поднимешь

Известный украинский игрок и тренер Александр Головко высказался о сложности набора оптимальной формы игроками национальной команды через товарищеские поединки.

"Я согласен с решением игроков сборной Украины отказаться от предложения выйти на ЧМ-2022 не по спортивному принципу. Да, сейчас весь мир помогает нам, но это стало бы прецедентом. Сейчас наши шансы протий Шотландию ниже, чем в марте. Тогда мы были бы в лучшем тонусе.

Одними товарищескими матчами его не подымешь. Я считаю правильным то, что мы будем играть и в честной борьбе добывать эту путевку", — сказал Головко.