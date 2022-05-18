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Зубков: Обидно, что отменили мой гол, но думаю, что мы могли забивать еще

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Главное, чтобы не было проблем с реализацией в официальных матчах

Зубков: Обидно, что отменили мой гол, но думаю, что мы могли забивать еще

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков дал свой комментарий после игры против "Риеки".

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"Мы должны набирать кондиции, впереди — серьезные поединки. Основной целью сегодня было набрать кондиции, немного разбегаться. По ощущениям нам это удалось. На выходные остаюсь в Любляне, буду восстанавливаться, возможно, выполню нагрузку в тренажерном зале.

Отмененный гол? Обидно, но я считаю, что мы могли забивать еще.

По себе могу сказать, что я присоединился к национальной команде 16 мая, а 17-го мы отправились на игру, так что было немного тяжело. Но мы не должны искать оправдания. Считаю, что был хороший спарринг.

У меня был не суперсезон, несколько последних недель я пропустил по болезни, потом были проблемы с зубом, поэтому сыграл только в последнем матче. Сегодня было немного тяжело, но, повторюсь, основной целью было выбегаться.

В сборной не может быть такого, что нет конкуренции. Мудрик очень хорошо сыграл против Гладбаха. Каждый игрок хочет проявить себя. Это нормально. Будем как можно больше стараться", – заявил Мудрик.

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В статье: Украина Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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