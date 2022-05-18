Зубков: Обидно, что отменили мой гол, но думаю, что мы могли забивать еще

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков дал свой комментарий после игры против "Риеки".

"Мы должны набирать кондиции, впереди — серьезные поединки. Основной целью сегодня было набрать кондиции, немного разбегаться. По ощущениям нам это удалось. На выходные остаюсь в Любляне, буду восстанавливаться, возможно, выполню нагрузку в тренажерном зале.

Отмененный гол? Обидно, но я считаю, что мы могли забивать еще.

По себе могу сказать, что я присоединился к национальной команде 16 мая, а 17-го мы отправились на игру, так что было немного тяжело. Но мы не должны искать оправдания. Считаю, что был хороший спарринг.

У меня был не суперсезон, несколько последних недель я пропустил по болезни, потом были проблемы с зубом, поэтому сыграл только в последнем матче. Сегодня было немного тяжело, но, повторюсь, основной целью было выбегаться.

В сборной не может быть такого, что нет конкуренции. Мудрик очень хорошо сыграл против Гладбаха. Каждый игрок хочет проявить себя. Это нормально. Будем как можно больше стараться", – заявил Мудрик.