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Головко: У Шотландии на поле было много молодых игроков, что и сказалось на результате

Национальная сборная Украины
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Украинский тренер дал свою оценку матчу

Головко: У Шотландии на поле было много молодых игроков, что и сказалось на результате

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский игрок и тренер Александр Головко высказался о победе сборной Украины команды над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

"Украина очень профессионально подготовилась к матчу. Поздравляю с победой. Команда выглядела хорошо. У Шотландии было много тактических ошибок. Их прессинг работал не лучшим образом.

Есть вопросы, почему главный тренер Шотландии выпустил на поле со старта большое количество молодых футболистов. Это сказалось на игре и конечном результате", — сказал Головко.

Напомним, в финальном матче отбора подопечные Александра Петракова сыграют с командой Уэльса. Матч состоится 5 июня.

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В статье: Украина Шотландия Александр Головко
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Источник:
ТК Футбол

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