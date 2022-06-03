Головко: У Шотландии на поле было много молодых игроков, что и сказалось на результате

Известный украинский игрок и тренер Александр Головко высказался о победе сборной Украины команды над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

"Украина очень профессионально подготовилась к матчу. Поздравляю с победой. Команда выглядела хорошо. У Шотландии было много тактических ошибок. Их прессинг работал не лучшим образом.

Есть вопросы, почему главный тренер Шотландии выпустил на поле со старта большое количество молодых футболистов. Это сказалось на игре и конечном результате", — сказал Головко.