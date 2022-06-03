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Головко: У Шотландии на поле было много молодых игроков, что и сказалось на результате
Украинский тренер дал свою оценку матчу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский игрок и тренер Александр Головко высказался о победе сборной Украины команды над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.
"Украина очень профессионально подготовилась к матчу. Поздравляю с победой. Команда выглядела хорошо. У Шотландии было много тактических ошибок. Их прессинг работал не лучшим образом.
Есть вопросы, почему главный тренер Шотландии выпустил на поле со старта большое количество молодых футболистов. Это сказалось на игре и конечном результате", — сказал Головко.
Напомним, в финальном матче отбора подопечные Александра Петракова сыграют с командой Уэльса. Матч состоится 5 июня.
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