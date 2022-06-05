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Цыганков в основе. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Уэльсом

Национальная сборная Украины
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Без каких-либо сюрпризов от Александра Петракова

Цыганков в основе. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Уэльсом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Стартовый состав национальной сборной Украины на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Уэльса:

Вратарь: Георгий Бущан

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Роман Яремчук

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. Игра пройдет в Кардиффе, на стадионе "Кардифф Сити Стэдиум".

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В статье: Национальная сборная Украины
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