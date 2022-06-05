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Цыганков в основе. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Уэльсом
Без каких-либо сюрпризов от Александра Петракова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стартовый состав национальной сборной Украины на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Уэльса:
Вратарь: Георгий Бущан
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко
Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко
Нападающие: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Роман Яремчук
Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. Игра пройдет в Кардиффе, на стадионе "Кардифф Сити Стэдиум".
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