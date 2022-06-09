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Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу

Национальная сборная Украины
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Георгий и Тарас вряд ли сыграют в двух ближайших матчах

Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу

Фото: УАФ

UA-Футбол
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Украинская сборная продолжает подготовку к двум ближайшим матчам Лиги Наций.

Сегодня коллектив Петракова в Дублине провел встречу с футболистами детской школы. Помимо этого состоялось традиционное занятие, которое пропустили два игрока - Бущан и Степаненко. У них травмы.

Фотогалерея

Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу - фото 1Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу - фото 2Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу - фото 3Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу - фото 4Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу - фото 5Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу - фото 6Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу - фото 7Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу - фото 8Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу - фото 9

Вечером "сине-желтые" отправились в Польшу. В Лодзе Украина два своих ближайших матча в рамках Лиги Наций - против Армении и Ирландии.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Георгий Бущан
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Источник:
УАФ

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