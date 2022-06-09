Национальная сборная Украины
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Бущан и Степаненко пропустили тренировку сборной. Команда вылетела в Польшу
Георгий и Тарас вряд ли сыграют в двух ближайших матчах
Фото: УАФ
Украинская сборная продолжает подготовку к двум ближайшим матчам Лиги Наций.
Сегодня коллектив Петракова в Дублине провел встречу с футболистами детской школы. Помимо этого состоялось традиционное занятие, которое пропустили два игрока - Бущан и Степаненко. У них травмы.
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Вечером "сине-желтые" отправились в Польшу. В Лодзе Украина два своих ближайших матча в рамках Лиги Наций - против Армении и Ирландии.
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Источник:УАФ
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