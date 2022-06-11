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Андрей Пятов: Даже не мечтал, что будет больше 100 матчей за сборную

Национальная сборная Украины
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Легендарный вратарь сыграл 47 сухих матчей

Андрей Пятов: Даже не мечтал, что будет больше 100 матчей за сборную

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь Андрей Пятов провел последний матч за сборную Украины против сборной Армении, который завершился со счетом 3:0. Также болельщиками сборной он был выбран Львом Матчем. Комментарий Пятова по этому поводу:

"Я даже не мечтал, что будет больше 100 матчей за сборную Украины. Но если все правильно делать, готовиться, все возможно. Считаю, что заслужил это. Были нервы сегодня, как в первом матче. Я счастлив, что на мой последний матч выпала победа. Спасибо всем за поддержку".

Всего Пятов провел за сборную 102 матча, в 47 из них – не пропустив ни одного гола. Благодаря "сухому" матчу против Армении он установил новый рекорд сборной Украины, опередив Александра Шовковского с 46 матчами "на ноль".

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В статье: Андрей Пятов Национальная сборная Украины Национальная сборная Армении
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