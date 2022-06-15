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Лучшим стал Довбик, Сидорчук рядом, а худший – Зинченко. Известны оценки игроков Украины за матч с Ирландией
От известного статистического ресурса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный статистический ресурс whoscored выставил свои оценки игрокам сборной Украины после игры Лиги наций с Ирландией (1:1). Лучшим по оценкам стал автор гола Артем Довбик – 7,2. Также в тройку лучших вошли Сидорчук (7,1) и Мудрик (7,1). Примечательно, что последний вышел на смену. Если говорить сугубо об игроках основы, то дополнил тройку лидеров Дмитрий Ризнык с оценкой 6,9.
Худшим среди игроков стартового состава сборной Украины стал Александр Зинченко – 6,2. Если говорить и о тех, кто вышел на замену, то худшим стал Даниил Сикан – 6,0.
У соперника лучшим стал автор гола Натан Коллинз (8,7).
скриншот - whoscored
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