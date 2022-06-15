Ризныка признали Львом матча с Ирландией. Голкипер Украины прокомментировал матч

Вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык был удостоен награды "Лев матча" (лучший игрок матча) после игры с Ирландией по версии болельщиков. Для Дмитрия это был дебют в официальных матчах за сборную. После финального свистка, зафиксировавшего ничью 1:1, Ризнык пообщался с журналистами.

"Очень положительные ощущения, потому что сыграть первый официальный матч – это мечта. Чуть-чуть волновался, но уже во время встречи успокоился. В перерыве тренер сказал играть агрессивно, поэтому удалось быстро сравнять счет. Во втором тайме выглядели лучше, чем в первом. И хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, было атмосферно", - сказал Ризнык в комментарии телеканалу "Футбол 1.

После трех сыгранных матчей Украина возглавляет группу Лиги наций В1, опережая Шотландию на один балл. Следующие игры запланированы на сентябрь.