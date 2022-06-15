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Ризныка признали Львом матча с Ирландией. Голкипер Украины прокомментировал матч

Национальная сборная Украины
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Это был дебют Дмитрия в поединках официального уровня

Ризныка признали Львом матча с Ирландией. Голкипер Украины прокомментировал матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык был удостоен награды "Лев матча" (лучший игрок матча) после игры с Ирландией по версии болельщиков. Для Дмитрия это был дебют в официальных матчах за сборную. После финального свистка, зафиксировавшего ничью 1:1, Ризнык пообщался с журналистами.

"Очень положительные ощущения, потому что сыграть первый официальный матч – это мечта. Чуть-чуть волновался, но уже во время встречи успокоился. В перерыве тренер сказал играть агрессивно, поэтому удалось быстро сравнять счет.

Во втором тайме выглядели лучше, чем в первом. И хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, было атмосферно", - сказал Ризнык в комментарии телеканалу "Футбол 1.

После трех сыгранных матчей Украина возглавляет группу Лиги наций В1, опережая Шотландию на один балл. Следующие игры запланированы на сентябрь.

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В статье: Украина Дмитрий Ризнык
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Источник:
Спорт.ua

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